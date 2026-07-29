Semerkand'da 5 gol ve dram: Dinamo, Kokand-1912'yi mağlup etti

Özbekistan Süper Ligi'nin 14. haftası Semerkand'da tamamlandı. Ev sahibi Dinamo kulübü, küme düşme hattında yer alan Kokand-1912'yi konuk etti. Gollere sahne olan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, ev sahibinin 3:2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Zamin.uz beş golün atıldığı bu dramatik maçın detaylarını, takımların puan durumundaki konumunu ve karşılaşmanın teknik istatistiklerini sunuyor.

1. Erken goller ve Hojimirzayev'in şovu

Karşılaşma konuk ekip için çok başarılı başladı. Neredeyse ilk atakta, 2. dakikada Egor Kondratyuk'un pasında Javohir Husanov skoru açarak Kokand ekibini öne geçirdi.

Ancak Semerkand temsilcisi buna hızlı bir şekilde karşılık verdi. Sadece dört dakika sonra Anvar Hojimirzayev dengeyi sağladı. Ev sahibi baskısını artırmaya devam etti ve 29. dakikada maçın hakemi konuk takım lehine penaltı düdüğü çaldı. Beyaz noktada hata yapmayan Hojimirzayev, kendisinin ikinci golünü atarak Dinamo'yu soyunma odasına önde götürdü — 2:1.

2. Sonradan oyuna girenlerin etkisi ve nefes kesen final

İkinci yarıda da teknik adamların hamleleri maçın kaderine etki etti. 69. dakikada, oyuna girmesinin üzerinden sadece sekiz dakika geçen Sanjar Qodirqulov ev sahibinin üçüncü golünü kaydetti ve skoru 3:1 yaptı.

Bu golden sonra konuk ekip pes etmedi. Sadece iki dakika sonra oyuna sonradan giren bir başka futbolcu Silvanus Nimeli, Kokand-1912'nin ikinci golünü attı. Kalan dakikalarda Kokand ekibi skoru eşitlemek için çabalasa da Dinamo savunması direndi. Sonuç olarak Semerkand ekibi kritik üç puanı hanesine yazdırdı.

3. Puan durumundaki son durum: Dinamo yükselişte, Kokand düşüşte

Bu galibiyetin ardından Vadim Abramov'un öğrencileri puanını 20'ye yükselterek ligde 9. sıraya tırmandı. Dinamo'nun Süper Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini alarak harika bir seri yakaladığı belirtmek gerekiyor.

Kokand-1912 ise 11 puanla 15. sırada kalarak tehlikeli bölgeden çıkma fırsatını kaçırdı. Bu maçla birlikte Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmaları tamamen sona erdi.

Maç protokolü ve kadrolar

Süper Lig. 14. Hafta | Dinamo - Kokand-1912 3:2

Goller: Javohir Husanov 2 (0:1), Anvar Hojimirzayev 6 (1:1), Anvar Hojimirzayev 29, pen. (2:1), Sanjar Qodirqulov 69 (3:1), Silvanus Nimeli 71 (3:2).

Sarı kartlar: Nurillo Toxtasinov 47, Tigran Avanesyan 65, Shohruh Gadoyev 73.

İlk 11'ler:

Dinamo: Edem Nemanov, Artyom Radayev (Jahongir O‘rozov, 61), Mihail Shtefan, Anvar Hojimirzayev, Tigran Avanesyan (Behruzbek Oblaqulov, 67), Jaloliddin Jumaboyev, Jahongirbek Abdusalomov (Sanjar Qodirqulov, 61), Oybek O‘rmonjonov, Marko Stanoevich, Xaris Xaydarevich (Nurillo Toxtasinov, 46), Firdavs Abdurahmonov.

Kokand-1912: Rustam Nartajiyev, Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov (Shohruh Gadoyev, 57), Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Javohir Husanov (Toma Tabatadze, 66), Ibrohim Yo‘ldoshev (Andro Giorgadze, 77), Shahzod Akramov, Iqboljon Malikjonov, G‘ulom-Haydar G‘ulomov (Muhammadanas Hasanov, 57), Egor Kondratyuk (Silvanus Nimeli, 57).

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