Ugreen, 160 W gücünde gelişmiş Nexode Pro şarj cihazını tanıttı

Şarj cihazları pazarında lider konumda bulunan Ugreen, en gelişmiş ve güçlü ürününü tanıttı. ixbt.com haberine göre, yeni Nexode Pro 160 W (katalog numarası 95127) modeli markanın tarihindeki en mükemmel çözüm olarak kabul ediliyor. Söz konusu cihaz sadece yüksek gücüyle değil, aynı zamanda modern teknolojileri ve akıllı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni şarj cihazı, şirketin özel GaNInfinity teknolojisi temelinde geliştirilmiş olup, kompakt boyutlarda rekor düzeyde güç sağlamaya imkan tanıyor. Ugreen Nexode Pro 160 W boyutları 82 × 36.5 × 73 mm olup, ağırlığı yaklaşık 310 gramı buluyor. Bu ise böyle güçteki bir cihaz için oldukça uygun bir gösterge sayılır.

Özellikler ve bağlantı noktası çeşitliliği

Cihaz, aralarında iki adet USB-C portu, bir adet USB-A portu ve en önemlisi — uzunluğu 70 santimetreye kadar olan yerleşik çıkarılabilir USB-C kablosu bulunan birkaç bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bu kablo sekiz farklı konumda rahatça sabitlenebilir.

Cihazın toplam maksimum çıkış gücü 160 watta ulaşıyor. Burada yerleşik kablo ve ana USB Type-C portu 140 wata kadar güç aktarabiliyor. İkinci USB-C portu 100 wata kadar, USB Type-A portu ise 22.5 wata kadar gücü destekliyor.

Akıllı kontrol ve modern teknolojiler

Nexode Pro modeli, modern hızlı şarj standartlarının çoğunu, aralarında USB PD 3.2, USB PD 3.1, PPS, Qualcomm Quick Charge, AFC, SCP ve UFCS protokollerini tamamen destekliyor. Bu da onu herhangi bir modern cihaz için evrensel bir çözüme dönüştürüyor.

Cihazın bir diğer önemli avantajı ise Ugreen Connect uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol imkânıdır. Wi-Fi ve Bluetooth teknolojileri yardımıyla akıllı telefona bağlanan şarj cihazının parametrelerini uzaktan izlemek, güç ayarlarını değiştirmek, koruma kapatma fonksiyonlarını etkinleştirmek ve yazılımı güncellemek mümkündür.

Ayrıca kasada renkli bir ekran bulunmakta olup, bu ekran gerçek zamanlı olarak mevcut güç, voltaj, akım, sıcaklık ve genel durum gibi temel göstergeleri göstermektedir. Şu anda bu gelişmiş cihaz satışa çıkmış olup, tavsiye edilen fiyatı 149 dolar olarak belirlenmiştir, ancak ilk satış günlerinde yüzde 20 indirim sunulmaktadır.