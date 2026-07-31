New York kıyılarında köpekbalıkları arttı, dronlar denetimi güçlendirdi

Bu yaz ABD'nin kuzeydoğu kıyılarında köpekbalıklarının sıkça görülmesi nedeniyle New York Polis Departmanı (NYPD) şehir plajlarında dronlar aracılığıyla gözetim çalışmalarını güçlendirdi. Yeni sistem, cankurtaranlara havadan durumu izleme imkânı tanıyarak köpekbalıklarının yüzücülere yaklaşmadan önce tespit edilmesine hizmet ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, NYPD'nin Technical Assistance Response Unit (TARU) özel birimi dronları çeşitli güvenlik görevlerinde kullanmaktadır. Bunlar suda zor durumda kalanları kurtarmak, arama-kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak, kalabalık plajları denetlemek ve kıyı yakınında hareket eden köpekbalıklarını izlemek çalışmalarını yürütmektedir.

Özel eğitim almış personel, cankurtaranlarla iş birliği içinde şehir plajlarının semalarında düzenli devriye gezmektedir. Bu ise okyanusun en tehlikeli yırtıcılarından biri sayılan köpekbalıklarına karşı ek bir güvenlik önlemi olarak hizmet etmektedir.

Eğer dronlar aracılığıyla bir köpekbalığı tespit edilirse, operatörler bu durumu derhal cankurtaranlara bildirmektedir. Bundan sonra ihtiyati tedbir olarak yüzücüler derhal sudan çıkarılmaktadır.

New York Şehri Parklar ve Dinlenme Departmanı verilerine göre, 1-5 Temmuz günlerinde Rockaway sahili yakınında toplam 16 köpekbalığı gözlemlendi. Bunlardan 7'si aynı NYPD dronları yardımıyla tespit edildi.

Uzmanlar, New York sularında köpekbalığı saldırılarının çok nadir görüldüğünü vurgulamaktadır. Ancak dronlar aracılığıyla yürütülen gözetimler, cankurtaranlara tehlikeyi daha erken fark etme ve tatilcilerin güvenliğini sağlama imkânı vermektedir.

Florida Doğa Tarihi Müzesi verilerine göre, 2022 yılına kadarki 150 yılı aşkın süre boyunca New York bölgesinde sebepsiz yere gerçekleşen sadece 12 köpekbalığı saldırısı kaydedilmiştir. Bununla birlikte, son yıllarda Long Island ve New York şehri kıyılarında insanlarla ölümcül olmayan köpekbalığı karşılaşmalarının sayısının geçici olarak arttığı gözlemlenmiştir.