New York kıyılarında köpekbalıkları arttı, dronlar denetimi güçlendirdi

·81·Dünya
New York kıyılarında köpekbalıkları arttı, dronlar denetimi güçlendirdi

Bu yaz ABD'nin kuzeydoğu kıyılarında köpekbalıklarının sıkça görülmesi nedeniyle New York Polis Departmanı (NYPD) şehir plajlarında dronlar aracılığıyla gözetim çalışmalarını güçlendirdi. Yeni sistem, cankurtaranlara havadan durumu izleme imkânı tanıyarak köpekbalıklarının yüzücülere yaklaşmadan önce tespit edilmesine hizmet ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, NYPD'nin Technical Assistance Response Unit (TARU) özel birimi dronları çeşitli güvenlik görevlerinde kullanmaktadır. Bunlar suda zor durumda kalanları kurtarmak, arama-kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak, kalabalık plajları denetlemek ve kıyı yakınında hareket eden köpekbalıklarını izlemek çalışmalarını yürütmektedir.

Özel eğitim almış personel, cankurtaranlarla iş birliği içinde şehir plajlarının semalarında düzenli devriye gezmektedir. Bu ise okyanusun en tehlikeli yırtıcılarından biri sayılan köpekbalıklarına karşı ek bir güvenlik önlemi olarak hizmet etmektedir.

Eğer dronlar aracılığıyla bir köpekbalığı tespit edilirse, operatörler bu durumu derhal cankurtaranlara bildirmektedir. Bundan sonra ihtiyati tedbir olarak yüzücüler derhal sudan çıkarılmaktadır.

New York Şehri Parklar ve Dinlenme Departmanı verilerine göre, 1-5 Temmuz günlerinde Rockaway sahili yakınında toplam 16 köpekbalığı gözlemlendi. Bunlardan 7'si aynı NYPD dronları yardımıyla tespit edildi.

Uzmanlar, New York sularında köpekbalığı saldırılarının çok nadir görüldüğünü vurgulamaktadır. Ancak dronlar aracılığıyla yürütülen gözetimler, cankurtaranlara tehlikeyi daha erken fark etme ve tatilcilerin güvenliğini sağlama imkânı vermektedir.

Florida Doğa Tarihi Müzesi verilerine göre, 2022 yılına kadarki 150 yılı aşkın süre boyunca New York bölgesinde sebepsiz yere gerçekleşen sadece 12 köpekbalığı saldırısı kaydedilmiştir. Bununla birlikte, son yıllarda Long Island ve New York şehri kıyılarında insanlarla ölümcül olmayan köpekbalığı karşılaşmalarının sayısının geçici olarak arttığı gözlemlenmiştir.

New YorkKöpekbalığıDronNYPDGüvenlik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDrone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDün, 23:5133 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğuldu33 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğulduDün, 22:41100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat Etti100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat EttiDün, 20:13Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduHastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduDün, 19:44Tayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediTayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediDün, 19:02Büyü yapıldığı söylenen olayBüyü yapıldığı söylenen olayDün, 18:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor