Andijan Sınavı: Aslanlar Bobur Arena'daki Ateşi Sağ Salim Atlatabilecek mi?

·49·Spor
Andijan Sınavı: Aslanlar Bobur Arena'daki Ateşi Sağ Salim Atlatabilecek mi?

Cari sezonda Özbekistan Süper Ligi'nde deplasman maçlarının gerçek «kralı» haline gelen Taşkent'in «Pakhtakor» kulübü bugün, 1 Ağustos akşamı son derece zorlu ve gergin bir sınavla karşı karşıya. Hırslı «Andijan»'a konuk olacak «Aslanlar», bir yılı aşkın süredir devam eden fenomenal deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürebilecek mi?

Andijan'daki «Bobur Arena»da oynanacak 15. haftanın merkez karşılaşması öncesinde başkent kulübünün şaşırtıcı deplasman istatistiklerini ve maç etrafındaki temel entrikaları analiz ediyoruz.

1. Cari Sezondaki Hegemonya: 6 Deplasman Maçı ve Neredeyse Kusursuz Sonuç

«Pakhtakor», 2026 Süper Lig sezonunda kendi sahası dışında oynadığı karşılaşmalarda harika bir istikrar sergiliyor. Takım bugüne kadar deplasmanda 6 maç oynadı ve henüz sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Sezondaki Deplasman Performansı:

  • Oynanan Maçlar: 6 maç;

  • Sonuç: 5 galibiyet ve 1 beraberlik;

  • Toplanan Puanlar: 18 puandan 16 puan (neredeyse %90'lık başarı oranı);

  • Tek Puan Kaybı: «Surkhan» ile oynanan amansız mücadelede kaydedildi (1:1).

Bu yüksek performans, «Pakhtakor»'un yabancı sahalarda da taktiksel açıdan dengeli ve soğukkanlı bir oyun sergileme potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor.

2. Bir Yılı Aşkın İrade: Son Mağlubiyet Ne Zaman Yaşandı?

Bilgi için, «Aslanlar»ın Süper Lig kapsamında deplasmanda mağlup olalı bir yılı aşkın süre geçti.

Taşkentli ekip son olarak 3 Mayıs 2025'te Termez'de «Surkhan»'a konuk olmuş ve beklenmedik bir şekilde mağlup olmuştu. Bu acı yenilginin ardından «Pakhtakor» deplasman maçlarında yenilginin ne olduğunu bilmiyor. Bu istatistik, takımın mental dengesinin ve deplasman maçlarına gösterdiği özel hazırlığın somut kanıtıdır.

3. «Bobur Arena»daki Ateş: «Andijan» Seriyi Sonlandırmaya Muktedir mi?

Bugünkü mücadele «Pakhtakor» için sıradan bir maç olmayacak. Fergana Vadisi'nin en tutkulu ve coşkulu taraftarlarına sahip olan «Andijan», kendi sahasında her büyük kulüp için gerçek bir «cehennem» atmosferi yaratabilir.

  • Taraftar Faktörü: Tkaça basa dolu «Bobur Arena» tribünleri, konuk ekibe ilk dakikalardan itibaren büyük bir mental baskı uygulayacak.

  • «Andijan»'ın Tutkusu: Ev sahibi ekip, taraftarlarının önünde dev kulübün bir yıllık serisine son vererek puan tablosundaki yerini ciddi ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor.

4. Sonuç ve Maç Öncesi Entrikası

«Pakhtakor» geleneğini ve deplasmandaki yenilmez unvanını koruyabilecek mi yoksa «Andijan» evinde bir sansasyon yaratarak başkentlilerin bir yıllık serisine son mu verecek? Bu soru, bugün saat 19:30'da başlayacak kıyasıya mücadelede net yanıtını bulacak.

Sizce bugünkü merkez maçta hangi takım galip gelecek? «Pakhtakor»'un deplasman serisi devam edecek mi? Tahminlerinizi yorumlarda bırakın!

PakhtakorAndicanBobur ArenaTaşkentSurhon
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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