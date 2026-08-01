Yeni sezon öncesi Avrupa'nın iki devi — İngiltere ikincisi Manchester Cityile İtalya şampiyonu Inter takımları Asya turu kapsamında kozlarını paylaşıyor. Hong Kong'da oynanan bu karşılaşma, Özbek futbol severler için ayrı bir önem taşıyor: Milli takımımızın defans oyuncusu Abduqodir Husanov "Vatandaşlar"ın ilk 11'inde sahaya çıktı.

Mücadele bugün, 1 Ağustos'ta Taşkent saatiyle 16:30'da başladı.

1. Husanov ilk 11'de: Manchester City ve Inter'in ilk 11'leri

Deneme ve taktik testlerin yapıldığı bu hazırlık karşılaşmasında teknik heyet sahaya güçlü ve heyecan verici kadrolar sürdü. City'nin savunma hattında Joško Gvardiol ve Rico Lewis ile birlikte Abduqodir Husanov ilk dakikalardan itibaren yer aldı.

Takımların ilk 11'leri:

Manchester City: Gianluigi Donnarumma (KL), Rico Lewis, Abduqodir Husanov , Joško Gvardiol, Steven Mfuni, Mateo Kovačić, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho, Divine Mubama.

Inter: Josep Martínez (KL), Benjamin Pavard, Yann-Aurel Bisseck, Carlos Augusto, Andy Diouf, Nicolò Barella, Aleksandar Stanković, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Iddrissu.

Abduqodir'in Avrupa devlerine karşı ilk 11'de sahaya çıkması, takımdaki yerinin sağlamlığını ve teknik heyetin ona duyduğu yüksek güveni gösteriyor.

2. Man City'nin yeni deplasman formasının tanıtımında Özbek savunmacı

Maç öncesinde Manchester City kulübü ve Puma markası, 2026/2027 sezonu için tasarlanan yeni deplasman (away kit) formalarını resmi olarak tanıttı.

Bu özel forma tanıtımında kulüp tarafından seçilen ana yüzlerden biri bizzat Abduqodir Husanov oldu. Koyu siyah ve altın sarısı detaylar, Manchester'ın emekçi arı ("worker bee") sembolünü taşıyan yeni forma ve modern tasarım, Husanov'un atletik ve yakışıklı duruşunda daha da göz alıcı bir şekilde parladı.

3. Hong Kong'da büyük ilgi: Husanov taraftarların kuşatmasında

Manchester City'nin Asya turu kapsamındaki Hong Kong ziyareti, yerel taraftarlar için gerçek bir bayrama dönüştü. Kulübün düzenlediği imza ve taraftarlarla buluşma seanslarında Abduqodir Husanov'un etrafında devasa bir kalabalık toplandı.

Yerel ve Asyalı futbol severler, Özbek futbolcudan imza almak ve onunla fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Husanov tüm taraftarlara içtenlikle yaklaştı, imza dağıttı ve fotoğraf çekimlerine katıldı. Bu manzaralar, Özbek futbolcuların dünya çapındaki popülaritesinin ve takdirinin giderek arttığını açıkça göstermektedir.

4. Geçtiğimiz sezonun özeti: İki devin performansları

Bu mücadele sadece bir hazırlık maçı değil, aynı zamanda Avrupa'nın en istikrarlı kulüpleri arasındaki bir kapışmadır.

Manchester City: Geçen sezonun sonuçlarına göre İngiltere Premier Ligi'nde (EPL) 78 puan toplayarak gururlu bir 2. sırada yer aldı ve lig ikincisi oldu.

Inter: İtalya Serie A'da fevkalade bir sezon geçirerek 87 puanla erken bir şampiyonluk unvanı elde etti.

Sonuç

Abduqodir Husanov'un Manchester City gibi dünya devinin kadrosunda sağlam bir yer edinmesi, yeni forma tanıtımının ana yüzlerinden biri olması ve Asya genelinde milyonlarca taraftarın sevgisini kazanması tüm Özbek futbolu için büyük bir gururdur. Inter'e karşı oynanan maç ise yeni sezon öncesi Husanov için bir sonraki önemli test ve tecrübe sahası olacaktır.