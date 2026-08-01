Sahnede Filistin bayrağı açan müzik grubu cezalandırıldı

·385·Dünya
Sahnede Filistin bayrağı açan müzik grubu cezalandırıldı

İngiltere'nin ünlü Massive Attack müzik grubu, Singapur'daki konserinde sahnede Filistin bayrağı açması nedeniyle ülkede bir daha konser verme hakkından mahrum bırakıldı. Singapur polisinin açıklamalarına dayandıran The Guardian gazetesi bu haberi duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, bu yılın 29 Temmuz tarihinde düzenlenen konser sırasında grubun iki üyesi sahneye Filistin bayrağı çıkardı. Bunlardan biri izleyicilerin önünde «Free Palestine» («Özgür Filistin») sloganını da attı.

Singapur yasalarına göre, özel izin olmadan yabancı devletlerin bayrakları, devlet sembolleri veya siyasi içerikli pankartların halka açık etkinliklerde sergilenmesi yasaktır. Kolluk kuvvetleri bu durumun ilgili gereklilikleri ihlal ettiğini vurguladı.

Soruşturma sonucunda iki müzisyene resmi uyarı verildi. Aynı zamanda gelecekte Singapur topraklarına girişleri yasaklandı. Ülkenin medya sektörü düzenleyicisi ise Massive Attack grubunun gelecekteki konserler için yapacağı her türlü başvuruyu reddedeceğini açıkladı.

Polisin belirttiğine göre konser organizatörü lisans koşullarını ve ülke yasalarını iyi biliyordu. Buna rağmen konser sırasında bu kurallara uyulmadı. Şu anda düzenleyici kurum, lisans şartlarının ihlal edilip edilmediğini de inceliyor. Henüz konser organizatörleri de Massive Attack grubu da bu olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Ayrıca Singapur polisi, ülke vatandaşlarını ve yabancıları dış siyasi çatışmaları ülke topraklarına taşımamaya çağırdı. Kurum, bu tür eylemlerin toplumdaki uyuma ve hukukun üstünlüğüne olumsuz etki edebileceğini belirtti.

Bilgi olarak, Massive Attack grubu İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını defalarca eleştirmiş ve Filistin'i destekleyen çıkışlarıyla tanınmıştır. Grubun lideri Robert Del Naja, bu yılın nisan ayında Londra'da Filistin'e destek eylemine katıldığı için gözaltına alınan 200'den fazla eylemci arasında yer almıştı.

Massive AttackFilistinSingapurKonserSiyaset
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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