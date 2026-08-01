Mika Godts İçin Transfer Savaşı: İngiliz Kulüpleri Paris Ekibine Rakip Oluyor

·45·Spor
Mika Godts İçin Transfer Savaşı: İngiliz Kulüpleri Paris Ekibine Rakip Oluyor

Avrupa futbolunda transfer döneminin son günleri hareketli geçerken, Ajax'ın yetenekli kanat oyuncusu Mika Godts etrafındaki durum giderek kızışıyor. 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu için yürütülen yarışta Paris Saint-Germain lider konumda olsaન્દա, Premier League'in dev kulüpleri de bu transfere müdahil olma ihtimalini değerlendiriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

TEAMtalk'un geçtiği bilgilere göre, aracı kulüpler İngiltere'nin dört dev ekibi — Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham temsilcileriyle temasa geçti. Onlara genç hücum oyuncusunu Paris kulübünün elinden kapma fırsatı olduğu iletildi. Paris Saint-Germain ise hücum hattını güçlendirme konusunda ana hedefi hâline gelen futbolcuyu kadroya katmak için aktif çalışmalarını başlattı.

Parislilerin İlgisi ve Ajax'ın Kesin Duruşu

Paris kulübünün futbol danışmanı Luis Campos, teknik direktör Luis Enrique'nin projesine uyan Mika Godts'u takıma kazandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Parisliler, RB Leipzig'li forvet Yan Diomande'yi kaçırdıktan sonra tüm dikkatini Belçikalı kanat oyuncusuna yöneltmişti. Futbolcunun da rekabetten korkmayarak Fransa'ya taşınmaya sıcak baktığı biliniyor.

Ancak Ajax'ın teknik direktörü Jordi Cruyff, De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda Amsterdam kulübünün net tutumunu ortaya koydu. Onun sözlerine göre, bu seviyedeki oyuncuların günün birinde takımdan ayrılacağı kesin; fakat bu ancak doğru zamanda ve adil bir bonservis bedeli karşılığında gerçekleşmeli. Hollanda devi, genç futbolcuyu en az bir sezon daha takımda tutmayı hedefliyor ve transferinin son derece zorlu geçeceğini vurguluyor.

Mali Talepler ve İngiliz Kulüplerinin Planları

TEAMtalk'un haberine göre Ajax, yetenekli kanat oyuncusuna yaklaşık 60 milyon euro (51 milyon sterlin) değer biçiyor. Buna rağmen bu rakam Paris Saint-Germain yönetimini korkutmadı ve taraflar arasındaki müzakereler devam ediyor. Öte yandan İngiliz ekipleri de süreci yakından takip ediyor.

Özellikle Arsenal ve Liverpool, transfer dönemi kapanmadan kanat hücum hatlarını kaliteli isimlerle güçlendirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Mika Godts'un mevcut sözleşmesinin 2029 yılı Haziran ayına kadar devam etmesi, Hollanda kulübüne pazarlık masasında büyük üstünlük sağlıyor. Bu transfer sezonunun son günlerinin en ses getiren olaylarından biri olması bekleniyor.

Mika GodtsAjaxParis Saint-GermainArsenalLiverpool
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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