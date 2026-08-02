Muhammed Salah kariyerine İspanya'da devam edebilir

·83·Spor
Muhammed Salah kariyerine İspanya'da devam edebilir

Liverpool takımının efsanevi hücum oyuncusu Muhammed Salah'ın geleceğiyle ilgili heyecan verici haberler yayıldı. İngiliz kulübüne veda eden Mısırlı futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor ve bir sonraki durağı hakkında çeşitli tahminler yürütülüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fichajes'in haberine göre, İspanyol kulübü Atletico Madrid deneyimli forveti kadrosuna katmak için harekete geçti. Madrid yönetimi, futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden bedelsiz olarak transfer etme ihtimalini değerlendiriyor.

Madrid kulübünün teklifi ve şartları

İspanyol tarafı, oyuncunun maddi taleplerini incelemek üzere şimdiden ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Atletico Madrid, Muhammed Salah'a iki yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Ayrıca anlaşmada, futbolcunun maç süreleri ve performansına bağlı olarak sözleşmenin bir yıl daha uzatılmasına imkan tanıyan bir opsiyonun da yer alabileceği belirtiliyor.

Ancak bu transferin önündeki en büyük engel olarak oyuncunun yüksek maaş beklentileri gösteriliyor. Atletico yönetimi, Suudi Arabistan kulüplerinin önerdiği devasa rakamlarla rekabet edemese de, sportif projeler ve La Liga'nın cazibesiyle futbolcuyu ikna etmeyi hedefliyor.

Talip çemberi geniş

Hatırlatmak gerekir ki, Muhammed Salah'a sadece Atletico Madrid değil, başka alıcılar da ciddi ilgi gösteriyor. Özellikle Süper Lig temsilcileri ile Suudi Arabistan Pro Ligi kulüpleri, başta Al-Ittihad olmak üzere Mısırlı yıldız için yarışta ön planda yer alıyor.

Salah, Liverpool formasıyla dokuz yıl boyunca harika performanslar sergileyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Şu anda ise serbest oyuncu statüsündeki yıldızın hangi ligi seçeceği, futbol kamuoyunun en çok merakla beklediği konuların başında geliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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