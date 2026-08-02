Federico Chiesa Liverpool'da Kalmaya ve Rekabet Etmeye Karar Verdi

İtalyan hücum oyuncusu Federico Chiesa, önümüzdeki sezon da Liverpool'un başarısı için ter dökmeye ve takımdaki yeri için savaşmaya kesin olarak karar verdi. Football-Italia'nın haberine göre, futbolcuyla ilgilenen diğer kulüplerin planları suya düştü. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son haftalarda basında deneyimli kanat oyuncusunun Atletico Madrid'e transfer olabileceği veya Serie A'ya döneceği yönünde birçok haber yayılmıştı. Ancak futbolcunun kendisi Anfield'da kalarak yeni teknik direktör yönetiminde kendini kanıtlamayı tercih etti.

Yeni Teknik Direktör ve Yeni Fırsatlar

Bilindiği üzere, Ağustos 2024'te Liverpool'a katılan Chiesa ilk aylarda ilk 11'de istikrarlı bir yer bulamamıştı. Ancak kulübün teknik heyetindeki değişiklik ve yeni bir uzmanın göreve gelmesi futbolcunun kaderini olumlu yönde değiştirdi.

Cumartesi günü Sunderland karşısında elde edilen 4-2'lik galibiyetin ardından Federico basına geleceği hakkında düşüncelerini paylaştı. Onun sözlerine göre, Liverpool'da mutlu ve tüm odak noktası yalnızca bu kulüp üzerinde.

Taktiksel Değişiklikler ve Yeni Pozisyon

Football-Italia'nın bilgilerine göre, teknik direktör takımda yüksek pres ve tempolu bir taktik uyguluyor. Sunderland karşılaşmasında hoca sürpriz bir şekilde Chiesa'yı alışılagelmiş kanat pozisyonunda değil, merkez forvet olarak sahaya sürdü.

Futbolcu kariyeri boyunca ağırlıklı olarak kanatta oynadığını vurguladı.

Yeni teknik direktörün taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Chiesa, takımın sezon hedefleri için tüm gücünü ortaya koyacağını söyledi.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin ve Avrupa'nın diğer dev kulüplerinin ilgisini çeken bu transfer durumu sona erdi. Chiesa İngiliz kulübünde kalarak üst düzey kalitesini bir kez daha kanıtlamaya hazırlanıyor.