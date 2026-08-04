Elon Musk Texas'ta Advanced Technology Chip Fab İnşaatını Başlattı

ABD'nin Texas eyaletinde, geleceğin yarı iletken teknolojilerini geliştirmeye yönelik Advanced Technology Chip Fab (ATCF) araştırma merkezinin inşaatı hızla ilerliyor. ixbt.com'un haberine göre, internette bu büyük tesisin son hava görüntüleri yayımlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Giga Texas ve Starbase uzay üssünün inşaatını düzenli olarak takip eden blog yazarı Joe Tegtmeyer'in yayımladığı video ve fotoğraflar, gelecekteki kompleksin net görünümünü ortaya koyuyor. Şu anda sahada temel dökme çalışmaları sürüyor, inşaat malzemeleri getiriliyor ve bir sonraki aşamaya hazırlık yapılıyor.

Büyük yatırımlar ve iş birliği

Verilere göre ATCF projesi resmi olarak 21 Mart 2026'da tanıtılmıştı. Son günlerde inşaat sahasındaki faaliyetler önemli ölçüde arttı. Bu durum, yükleniciler ile Tesla 'nın geçici ofislerine ev sahipliği yapacak dört yeni geçici binanın inşası için izinlerin alınmasıyla da doğrulanıyor.

Bu kompleks, Elon Musk'ın kendi yapay zekâ çiplerini geliştirmeye yönelik dev Terafab projesinin ilk aşaması olarak kabul ediliyor. Medya kaynaklarına göre Tesla, SpaceX, xAI ve Intel, yarı iletken kompleksinin inşasında güçlerini birleştirecek.

Geleceğin teknolojileri ve yapay zekâ

Projenin ilk aşamasının finansman maliyetinin yaklaşık 55 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Tam kapasiteye ulaşıldığında toplam yatırımların 119 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu da projeyi endüstriyel ölçekteki en büyük girişimlerden biri hâline getirecek.

ATCF merkezinde mantık çipleri, bellek ve mikroçipler için gelişmiş paketleme teknolojilerinin tek bir üretim döngüsünde birleştirilmesi planlanıyor. Burada üretilecek yapay zekâ hızlandırıcıları Tesla elektrikli otomobillerinde, robotaksilerde, Optimus insansı robotlarında ve yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılacak.

ASML CEO'su Christophe Fouquet daha önce Elon Musk ile dünyanın en büyük yarı iletken üretim merkezlerinden birini kurma konusunda görüşmeler yaptığını doğrulamıştı. Bu altyapının oluşturulması, gelecekte uzay ve karasal projelere yüksek performanslı çipler sağlanması açısından büyük önem taşıyacak.