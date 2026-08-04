Elon Musk Texas'ta Advanced Technology Chip Fab İnşaatını Başlattı

·48·Teknoloji
Elon Musk Texas'ta Advanced Technology Chip Fab İnşaatını Başlattı

ABD'nin Texas eyaletinde, geleceğin yarı iletken teknolojilerini geliştirmeye yönelik Advanced Technology Chip Fab (ATCF) araştırma merkezinin inşaatı hızla ilerliyor. ixbt.com'un haberine göre, internette bu büyük tesisin son hava görüntüleri yayımlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Giga Texas ve Starbase uzay üssünün inşaatını düzenli olarak takip eden blog yazarı Joe Tegtmeyer'in yayımladığı video ve fotoğraflar, gelecekteki kompleksin net görünümünü ortaya koyuyor. Şu anda sahada temel dökme çalışmaları sürüyor, inşaat malzemeleri getiriliyor ve bir sonraki aşamaya hazırlık yapılıyor.

Büyük yatırımlar ve iş birliği

Verilere göre ATCF projesi resmi olarak 21 Mart 2026'da tanıtılmıştı. Son günlerde inşaat sahasındaki faaliyetler önemli ölçüde arttı. Bu durum, yükleniciler ile Tesla'nın geçici ofislerine ev sahipliği yapacak dört yeni geçici binanın inşası için izinlerin alınmasıyla da doğrulanıyor.

Bu kompleks, Elon Musk'ın kendi yapay zekâ çiplerini geliştirmeye yönelik dev Terafab projesinin ilk aşaması olarak kabul ediliyor. Medya kaynaklarına göre Tesla, SpaceX, xAI ve Intel, yarı iletken kompleksinin inşasında güçlerini birleştirecek.

Geleceğin teknolojileri ve yapay zekâ

Projenin ilk aşamasının finansman maliyetinin yaklaşık 55 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Tam kapasiteye ulaşıldığında toplam yatırımların 119 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu da projeyi endüstriyel ölçekteki en büyük girişimlerden biri hâline getirecek.

ATCF merkezinde mantık çipleri, bellek ve mikroçipler için gelişmiş paketleme teknolojilerinin tek bir üretim döngüsünde birleştirilmesi planlanıyor. Burada üretilecek yapay zekâ hızlandırıcıları Tesla elektrikli otomobillerinde, robotaksilerde, Optimus insansı robotlarında ve yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılacak.

ASML CEO'su Christophe Fouquet daha önce Elon Musk ile dünyanın en büyük yarı iletken üretim merkezlerinden birini kurma konusunda görüşmeler yaptığını doğrulamıştı. Bu altyapının oluşturulması, gelecekte uzay ve karasal projelere yüksek performanslı çipler sağlanması açısından büyük önem taşıyacak.

TeslaSpaceXElon MuskÇiplerTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hindistan, popüler ödeme sistemi UPI için yeni bir iş modeli getiriyorHindistan, popüler ödeme sistemi UPI için yeni bir iş modeli getiriyorBugün, 18:59Falcon 9 aşaması Ay’a çarpacak: NASA ve SpaceX yeni planlar geliştiriyorFalcon 9 aşaması Ay’a çarpacak: NASA ve SpaceX yeni planlar geliştiriyorBugün, 18:59Spotify abonelerinin sayısı ilk kez 300 milyonu aştıSpotify abonelerinin sayısı ilk kez 300 milyonu aştıBugün, 18:59DeepSeek dünyanın en ucuz dil modellerinden birini tanıttıDeepSeek dünyanın en ucuz dil modellerinden birini tanıttıBugün, 18:25Runware, yapay zekâ için taşınabilir veri merkezini tanıttıRunware, yapay zekâ için taşınabilir veri merkezini tanıttıBugün, 18:23NASA ve Roskosmos, UUİ iş birliğini uzatmak istiyorNASA ve Roskosmos, UUİ iş birliğini uzatmak istiyorBugün, 17:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı