Mateo Kovačić, Elliot Anderson’ın Manchester City transferini övdü

Goal.com’a göre deneyimli orta saha oyuncusu Mateo Kovačić, yeni takım arkadaşı Elliot Anderson’ın 116 milyon sterlin karşılığında Manchester City’ye transfer olmasını memnuniyetle karşıladı. Nottingham Forest’tan gerçekleştirilen bu rekor transfer, son şampiyonların kadroyu güçlendirme yolunda attığı ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Yirmi üç yaşındaki futbolcu, geçen sezon İngiltere Premier Lig’deki 38 maçın tamamında forma giyerek üst düzey performansıyla herkesin dikkatini çekmişti. Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovačić, genç futbolcunun fiziksel ve teknik özelliklerini övdü ve onun yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Sahadaki özellikler ve kadro değişiklikleri

Kovačić’e göre Anderson, takıma büyük kalite ve fiziksel güç katacak. Topla ve topsuz oyunda sergilediği etkili performansın yanı sıra sürekli koşabilmesi, Manchester City için önemli bir avantaj olacak. Genç yaşına rağmen futbolcu, kulüpte kendini daha da geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip.

Bununla birlikte sezon başında takımın merkez orta saha oyuncusu Rodri’nin bel ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecinde olması ve ilk haftalarda forma giyemeyecek olması, önemli bir taktik sorunu gündeme getiriyor. Ayrıca İspanyol futbolcunun Real Madrid’e transfer olabileceğine dair haberler de yayımlanmıştı.

İngiltere Premier Lig’inin rekabet düzeyi

Mateo Kovačić’e göre İngiltere Premier Lig’i, dünya futbolunun zirvesi olmaya devam ediyor ve buradaki rekabet seviyesi eşi benzeri görülmemiş ölçüde yüksek. Son dönemde merkez orta saha bölgesine yapılan yüksek bedelli transferler, ligin gücünü ve kadro derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Hırvat futbolcu, Newcastle ve Aston Villa da dahil olmak üzere diğer takımlardaki güçlü orta saha oyuncularına özellikle dikkat çekti. Her hafta dünyanın en iyi oyuncularına karşı sahaya çıkıp mücadele etmenin, kendisine en üst düzeyde oynama konusunda temel motivasyonu verdiğini de sözlerine ekledi.