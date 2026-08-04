Köpeği sahibinin cesedinin bulunmasına yardım etti

Moskova'da 39 yaşındaki psikolog ve stilist Natalya Bojuk'un gizemli kayboluşuyla bağlantılı suçun ortaya çıkarılmasında köpeği önemli rol oynadı.

Natalya'nın köpeğini gezdirmek için evinden çıktıktan sonra kaybolduğu ortaya çıktı. Kadını arama çalışmaları başlatıldı, ancak başlangıçta nerede olduğuna dair hiçbir bilgi bulunamadı.

Yaklaşık iki hafta sonra gönüllüler, Romashkovo köyündeki bir deponun yakınında Natalya'nın köpeğini gördü. Hayvan birkaç gündür bölgedeki bir çantanın yanından ayrılmıyor, sanki birini bekliyordu.

Gönüllüler şüpheli çantayı incelediğinde, içinde Natalya'nın cesedi bulundu. İlk bilgilere göre, kadının bedeninde şiddet izleri tespit edildi.

Natalya'nın sevgilisi Pavel'in suçla bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor. Soruşturma bilgilerine göre Pavel olayın ardından Rusya'yı terk etti ve uluslararası arama kararıyla aranıyor. Bazı haberlere göre şüpheli Türkiye'de saklanıyor olabilir.

Güvenlik güçleri şu anda suçun tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak ve şüphelinin yerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.