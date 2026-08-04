Paris Saint-Germain, Koundé için Barcelona ile görüşmelere başladı

Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübü, yaz transfer döneminde Barcelona'nın savunma oyuncusu Jules Koundé'yi kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunmaya başladı. Fichajes ve RMC Sport'un aktardığı bilgilere göre Paris ekibi, Ferran Torres transferi için Katalan kulübüyle yürütülen görüşmelerden yararlanarak iki futbolcuyu birden kadrosuna katmayı planlıyor. Bu transfer hamlesi, Fransa şampiyonu için yaz dönemindeki en önemli önceliklerden biri hâline geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

27 yaşındaki Fransa Millî Takımı oyuncusunu transfer etme girişiminin doğrudan teknik direktör Luis Enrique'den geldiği öğrenildi. Paris ekibinin teknik direktörü, vatandaşı Jules Koundé'yi takımında görmek ve onu özellikle stoper pozisyonunda oynatmak istiyor. Koundé'nin Katalonya'ya taşınmadan önce de ağırlıklı olarak savunmanın merkezinde görev yaptığını hatırlatalım. Teknik heyetin, oyuncunun potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmaya yönelik net bir taktik planı bulunuyor.

Katalonya'daki Değişimler ve Yönetimin Tutumu

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın istikrarsız geçen sezonunun ardından Jules Koundé'nin takım içindeki statüsü önemli ölçüde değişti. Kulüp daha önce onu satılmayacak oyuncular arasında görürken mevcut durum farklı bir hâl aldı. Eric García ve João Cancelo'nun takımda bulunması, Koundé'nin gelecek sezon sağ bekte forma bulma şansını ciddi şekilde tehdit edebilir.

Kulüp başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco, geçen yıl oyuncu için sunulan 70 milyon avroluk (60 milyon sterlin) teklifi reddetmişti. Ancak mevcut durumda, sözleşme kapsamında uygun bir finansal teklif gelmesi hâlinde bunun kulübün maaş bütçesini önemli ölçüde rahatlatacağının farkındalar.

Paris Ekibinin Kararlı Planı ve Önceki Deneyimi

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, bu transfer sürecini bizzat yönetiyor. Fransız devi, Katalan kulübüyle daha önce de başarılı bir iş birliği deneyimine sahipti; Lionel Messi ve Ousmane Dembélé'yi Barcelona'dan kadrosuna katmıştı. Ligue 1 lideri, şimdi de bu deneyime güvenerek süreci tamamlamayı hedefliyor.

Paris ekibi, Koundé ile kişisel sözleşme konusunda anlaşmaya varırken savunmanın merkezinde düzenli ve garanti edilmiş forma süresi sunulmasına büyük önem veriyor. Oyuncunun ülkesine dönme ihtimali ve Paris ekibinin net projesi, bu transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin yaz transfer dönemi boyunca daha da yoğunlaşması bekleniyor.