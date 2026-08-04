Nico González, Enzo Maresca yönetimindeki çalışmalarından memnun

·40·Spor
Nico González, Enzo Maresca yönetimindeki çalışmalarından memnun

Manchester City orta saha oyuncusu Nico González, takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetimindeki antrenmanlardan ve oyun tarzından keyif aldığını açıkladı. 24 yaşındaki İspanyol futbolcu, takımın yeni sezondaki taktik gerekliliklerine uyum süreci ve kadrodaki rolü hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığına göre 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Inter'e karşı oynanan hazırlık maçındaki güven veren performansıyla dikkat çekti. Maçın normal süresi 1-1 sona erip penaltı atışlarında mağlubiyetle sonuçlansa da Nico González orta sahadaki oyunu iyi yönetti ve yeni sezonda ilk 11'de yer almak için sahip olduğu potansiyeli gösterdi.

Taktik değişiklikler ve yeni teknik direktörün talepleri

Şubat 2025'te Porto'dan transfer olan futbolcu, önceki teknik direktör Pep Guardiola döneminde düzenli olarak ilk 11'de forma giymekte zorlanmıştı. Enzo Maresca'nın göreve getirilmesi ise ona yeteneklerini tam anlamıyla sergilemesi için yeni bir adım atma fırsatı sunuyor.

Nico González, kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda tüm takımın yeni teknik direktörün tarzına uyum sağladığını vurguladı. Futbolcu, maç sırasında öğrenme sürecinin hiçbir zaman sona ermediğini ve sezon boyunca yeni şeyler öğrenmeye devam edeceklerini belirtti.

Enzo Maresca'nın oyun tarzının avantajları

Futbolcu, yeni teknik direktörün antrenmanlarının nasıl geçtiğine değinerek önceki sezona kıyasla bazı farklılıklar bulunduğunu, ancak temel ilkelerin korunduğunu ifade etti. Ona göre yüksek pres, topu mümkün olduğunca hızlı geri kazanma ve çok sayıda pas yapma gibi unsurlar önceliğini koruyor.

Inter'e karşı oynanan maçta González'in ön libero bölgesindeki hareketliliği, ikinci yarıda takım oyununa denge kattı. Tijjani Reijnders ve Mateo Kovačić ilk yarıda zorluk yaşarken Nico González, ön libero pozisyonunda güven veren bir performans sergileyerek Rico Lewis'in ileri çıkışlarına zemin hazırladı.

Takımdaki rekabet ve kadro değişiklikleri ışığında Nico González'in Enzo Maresca'nın pres temelli taktik sistemine hızlı uyum sağlaması, yedek oyuncudan ilk 11'in düzenli bir parçasına dönüşmesi için ona büyük bir fırsat sunuyor.

Manchester CityNico GonzálezEnzo MarescaPremier LeagueInter Milan
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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