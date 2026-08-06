Rahmonaliyev'in asisti umudu korudu: Sabah Danimarka'da mağlup oldu

Özbekistan Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda skor katkısı yaptı. Asisti, Sabah'ı Danimarka'daki zorlu maçta daha farklı bir yenilgiden kurtararak rövanş öncesinde takımın umutlarını korudu.

Azerbaycan kulübü, üçüncü eleme turunun ilk maçında Aarhus'a 2-1 yenildi. Rahmonaliyev maça ilk 11'de başladı, 90 dakikanın tamamında sahada kaldı ve Veljko Simić'in golünde asist yaptı.

Aarhus'un genç forveti iki kez sahneye çıktı

Danimarkalılar 31. dakikada öne geçti. Aarhus'un 18 yaşındaki Ugandalı forveti James Bogere, uygun fırsatı değerlendirerek ev sahibi ekibi öne taşıdı.

İkinci yarıda Sabah, skoru eşitlemek için büyük bir güçle ileri çıktı. Ancak 63. dakikada yeniden sahneye çıkan Bogere, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı.

Genç forvet, kısa süre içinde Aarhus'un A takımına yükselen gelecek vadeden futbolculardan biri olarak görülüyor. 2026 yazında kulübün A takımına tamamen dahil edilmişti.

Rahmonaliyev üç dakika içinde karşılık verdi

İkinci golden sonra Sabah'ın işi oldukça zorlaştı. Ancak konuk ekip pes etmedi ve yalnızca üç dakika sonra farkı bire indirdi.

Umarali Rahmonaliyev 66. dakikada rakibin ceza sahasına kadar ilerleyerek geriye doğru uygun bir pas verdi. Veljko Simić ise pozisyonu isabetli bir vuruşla tamamladı: 2-1.

Bu gol Sabah için özel bir önem taşıdı. 2-0'lık yenilgi, rövanş maçındaki görevi çok daha zorlaştıracaktı. Simić'in golü ise Bakü ekibine kendi sahasındaki karşılaşma öncesinde gerçek bir şans bıraktı.

90 dakika sahada kalmak, teknik direktörün güveninin göstergesi

Rahmonaliyev maça ilk dakikadan itibaren başladı ve maçın son düdüğüne kadar sahada kaldı. Orta alanda topu alma, hücumları hızlandırma ve rakip baskısından çıkma konularında aktif rol oynadı.

22 yaşındaki Özbek futbolcu, Sabah'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli orta saha oyuncularından biri olmaya devam ediyor. UEFA'nın resmi bilgilerinde takımın 7 numaralı oyuncusu olarak gösteriliyor.

Bu asist, Rahmonaliyev için Avrupa sahnesindeki önemli skor katkılarından biri oldu. Özellikle takım iki farklı gerideyken sorumluluk alması, rövanş öncesinde psikolojik açıdan da büyük önem taşıyor.

Rövanş maçında ne gerekiyor?

Takımlar arasındaki belirleyici karşılaşma 11 Ağustos'ta Sabah'ın sahasında oynanacak. UEFA takvimine göre Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunun ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta yapılacak.

Sabah'ın bir sonraki tura doğrudan yükselmesi için en az iki farklı kazanması gerekiyor. Tek farklı galibiyet ise toplam skoru eşitleyerek maçı uzatmalara götürebilir.

Bakü ekibinin rövanşta ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü ele alması bekleniyor. Ancak hücuma fazla yüklenmek de tehlikeli olabilir: Aarhus'un hızlı kontra atakları Danimarka'daki maçta etkisini gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'ne giden yol henüz kapanmadı

Sabah, 2026/27 Avrupa sezonuna birinci eleme turundan başladı. Azerbaycan kulübü önce Galler'in The New Saints takımını, ardından Finlandiya temsilcisi KuPS'u geçerek üçüncü tura yükseldi.

Danimarka'daki yenilgi, bu başarılı seriyi sona erdirmedi. Fark yalnızca bir gol ve rövanş maçı Sabah'ın sahasında oynanacak.

İlk maçın ardından en önemli olumlu nokta da bu: Sabah iki gol yemiş olsa da Rahmonaliyev ile Simić'in iş birliği sayesinde Bakü'ye farklı bir yenilgiyle dönmüyor. Şimdi bu tek gol, tüm eşleşmenin kaderini değiştirebilir.

Şampiyonlar Ligi, üçüncü eleme turu

Aarhus — Sabah — 2-1

Goller: Bogere, 31, 63 — Simić, 66.

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