Carlsen'siz Olimpiyat: Semerkant'a Hangi Yıldızlar Daha Gelmeyecek?

Semerkant'ta düzenlenecek Satranç Olimpiyatı'nın dünya sıralamasının lideri Magnus Carlsen olmadan gerçekleşmesi bekleniyor. Norveç milli takımının ilkbaharda açıklanan ön kadrosunda yer alan Aryan Tari ve Jon Ludvig Hammer'ın da turnuvaya katılmayacağı belirtiliyor.

Üç üst düzey büyükustanın aynı anda kadrodan çekilmesi, Norveç'in madalya şansını ciddi biçimde etkiliyor. Ayrıca Carlsen'in yanı sıra birçok ünlü satranç oyuncusu da Semerkant'taki Olimpiyat'a gelmeyecek.

Carlsen'siz Norveç bambaşka bir takıma dönüşecek

Magnus Carlsen, Norveç satrancının yalnızca bir numaralı temsilcisi değil. O, takımın birinci masadaki ana gücü, rakipler üzerinde psikolojik baskı kuran lideri ve milli takıma dünya çapında ilgi kazandıran satranç oyuncusu.

Carlsen, 2004'ten bu yana sekiz Satranç Olimpiyatı'nda Norveç adına mücadele etti. Ancak dünyanın en güçlü satranç oyuncusu kadroda yer almasına rağmen Norveçliler henüz Olimpiyat'ta takım madalyası kazanamadı.

Aryan Tari ve Jon Ludvig Hammer'ın da katılmaması, takımın orta masalardaki gücünü azaltacak. Olimpiyat'ta tek bir süper yıldız yeterli değil; ancak aynı anda üç lider oyuncuyu kaybetmek kadro dengesini tamamen değiştiriyor.

Güncellenen ilk hesaplamalarda Norveç'in 21. sıraya gerilediği belirtiliyor. Ancak bu rakam henüz kesin başlangıç sırası olarak kabul edilemez: FIDE'nin resmi sıralama tablosunu kayıt süreci tamamlandıktan sonra açıklaması bekleniyor.

Norveç kadrosu hakkında çelişkili haberler de var

Carlsen'in katılımıyla ilgili açık kaynaklarda birbiriyle tamamen örtüşmeyen bilgiler bulunuyor. 13 Temmuz'da yayımlanan kadro analizinde Carlsen, Norveç milli takımının lideri olarak gösterilmişti. Sonraki güncellemede ise federasyonun resmi beş kişilik kadrosunun henüz tam olarak onaylanmadığı belirtildi.

Bu nedenle Carlsen, Tari ve Hammer'ın katılmayacağına dair son haberler önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Kesinlik, Norveç Satranç Federasyonu'nun veya FIDE'nin resmi kadroyu açıklamasından sonra sağlanacak.

Carlsen gerçekten Semerkant'a gelmezse bu, 2018'den sonraki Olimpiyatlar'daki ilk yokluğu olacak. Norveç, 2018'deki turnuvada da onun katılımı olmadan mücadele etmişti.

Firouzja ve Nakamura da kadroda yok

Olimpiyat yalnızca Carlsen'den mahrum kalmıyor. Alireza Firouzja, Fransa milli takımının kadrosuna alınmadı. Ülkenin açık kategori beşlisi Maxime Vachier-Lagrave, Étienne Bacrot, Maxime Lagarde, Jules Moussard ve Marc'Andria Maurizzi'den oluşuyor. Bu, Firouzja'nın üst üste beşinci Olimpiyat'ta Fransa adına oynamayacağı anlamına geliyor.

ABD milli takımında ise Hikaru Nakamura yok. Fabiano Caruana, Wesley So ve Levon Aronian'a Olimpiyat debutantları Hans Niemann ile Awonder Liang katıldı. Leinier Domínguez, reytingi bazı seçilen satranç oyuncularından yüksek olmasına rağmen beş kişilik kadroya alınmadı.

İngiltere'nin deneyimli temsilcisi David Howell da Semerkant'ta oynamayacak. Onun yerini Daniel Fernández aldı. Nikita Vitiugov, Michael Adams, Gawain Jones ve Luke McShane de kadroya dahil edildi.

Azerbaycan'da Teimour Radjabov oyuncu olarak değil, takım kaptanı olarak yer alacak. Ana kadroya Shakhriyar Mamedyarov, Aydin Suleymanli, Mammad Muradli, Rauf Mamedov ve Eltaj Safarli çağrıldı.

Tek bir yıldızın yokluğu neden bu kadar önemli?

Satranç Olimpiyatı bireysel değil, takım müsabakasıdır. Her karşılaşmada dört satranç oyuncusu masaya oturur, bir büyükusta ise yedek kalır. Turnuva, İsviçre sistemiyle 11 tur üzerinden oynanır.

Bu formatta birinci masadaki yıldız önemli puanlar kazandırabilir; ancak madalya için dört masanın tamamında istikrarlı sonuçlar gerekir. Güçlü bir yedeğin bulunması da belirleyici öneme sahiptir: Turnuva boyunca yorgunluk, sağlık veya taktik nedenlerle kadro değişiklikleri yapılır.

Carlsen, Tari ve Hammer olmadan Norveç'in ana yükü Johan-Sebastian Christiansen, Frode Urkedal ve reyting sıralamasındaki diğer oyuncuların omuzlarına binebilir. Hepsi güçlü büyükustalar olsa da dünyanın önde gelen milli takımlarına karşı her masada reyting açısından zorlu bir durumla karşılaşmaları muhtemel.

Kayıplar Özbekistan'ın şansını artırıyor mu?

Büyük yıldızların katılmaması turnuvanın seviyesini düşürmez, ancak güç dengesini etkileyebilir. Son şampiyon Hindistan, Gukesh, Arjun Erigaisi, Praggnanandhaa, Vidit Gujrathi ve Nihal Sarin'den oluşan güçlü kadrosuyla Semerkant'a gelecek.

Ev sahibi Özbekistan da en önemli favorilerden biri olacak. Birinci takımda Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov ve Mukhiddin Madaminov oynayacak. Bu kadronun büyük bölümü, 2022'de Chennai'de tarihi altın madalyayı kazanmıştı.

Carlsen, Nakamura ve Firouzja gibi isimlerin yokluğu, Özbekistan'ın yolundaki rekabeti tamamen kolaylaştırmayacak. ABD, Hindistan, Çin, Almanya ve Azerbaycan gibi takımlarda bir değil, birden fazla yüksek reytingli büyükusta bulunuyor.

Bununla birlikte ev sahibi ekip için kendi taraftarları önünde oynamak, genç ve birbirini iyi anlayan bir kadroya sahip olmak ve önceki Olimpiyat deneyimi ciddi bir avantaj olabilir.

Semerkant'ta tarihi bir Olimpiyat bekleniyor

46. Dünya Satranç Olimpiyatı, 15-27 Eylül 2026 tarihlerinde Semerkant'ta düzenlenecek. Açık kategori ve kadınlar müsabakaları aynı anda gerçekleştirilecek. FIDE, Budapeşte'deki önceki Olimpiyat'a katılan 193 erkek ve 181 kadın takımı rekorunun Semerkant'ta kırılmasını bekliyor.

Carlsen ve diğer yıldızların yokluğu taraftarlar için ciddi bir kayıp. Ancak Olimpiyat'ın temel çekiciliği yalnızca bireysel isimlerde değil; dünyanın neredeyse tüm ülkeleri tek bir salonda, milli bayrakları altında mücadele ediyor.

Semerkant'ta ise en büyük sorulardan birine yanıt verilecek: Yıldızlarını kaybeden takımlar gerileyecek mi, yoksa yeni isimler beklenmedik kahramanlara mı dönüşecek?

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