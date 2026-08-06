McGregor yine ameliyat masasında: dönüş tarihi ertelendi

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McGregor yine ameliyat masasında: dönüş tarihi ertelendi

UFC’nin iki sıklet kategorisindeki eski şampiyonu Conor McGregor, dizinden geçirdiği ameliyatın başarıyla tamamlandığını açıkladı. İrlandalı sporcu, beş yıllık aranın ardından oktagona dönmüştü ancak Max Holloway ile karşılaşması yalnızca 69 saniye sürdü.

McGregor sosyal medyada, “Ameliyat başarıyla geçti” diye yazdı. Şimdi onu uzun bir tedavi ve zorlu bir rehabilitasyon süreci bekliyor.

Beklenen dönüş 69 saniyede sona erdi

McGregor ile Holloway arasındaki rövanş, 11 Temmuz’da Las Vegas’ta düzenlenen UFC 329’un ana maçıydı. İrlandalı sporcu, 2021’de Dustin Poirier karşısında bacağını kırmasından sonra ilk kez UFC oktagonuna çıkmıştı.

İlk raundun başında McGregor, sıçrayarak vurmaya çalışırken ayağını ters bastı. Dövüşe devam edemeyince hakem karşılaşmayı 1 dakika 9. saniyede durdurdu ve Holloway teknik nakavtla galip ilan edildi.

Böylece taraftarların beş yıl beklediği dönüş, sportif bir sonuçla değil, bir başka ağır sakatlıkla sona erdi.

McGregor hangi sakatlığı yaşadı?

Sporcunun kendisinin açıkladığına göre dizindeki ön çapraz bağ, yani ACL ve menisküs zarar gördü. McGregor, dövüşten önce herhangi bir sorun yaşamadığını ve sakatlığın beklenmedik şekilde meydana geldiğini vurguladı.

UFC Başkanı Dana White da ilk tıbbi kontrollerin diz bağında ciddi hasar bulunduğunu gösterdiğini söyledi. Bunun ardından ameliyat yapılacağı açıklanmıştı.

Bu, McGregor’ın kariyerindeki ilk ciddi sakatlık değil. 2021’de bacağını kırdığı için uzun süre müsabakalardan uzak kalan McGregor, oktagona dönebilmek için yaklaşık beş yıl harcadı.

Şimdi onu ne kadar süreli bir ara bekliyor?

McGregor ameliyat sonrası durumunu olumlu değerlendirse de UFC, dönüş tarihini henüz resmen belirlemedi. ACL sakatlıklarının ardından sporcuların iyileşmesi çoğu zaman dokuz ay ile bir yıl arasında sürebiliyor.

Dana White da İrlandalı dövüşçünün yaklaşık bir yıl boyunca oktagondan uzak kalabileceğini söyledi. McGregor ise 2027 International Fight Week kapsamında yeniden dövüşme niyetinde olduğunu belirtiyor.

Ancak bu plan, ameliyat sonrası iyileşme hızına, dizin fiziksel yüklere nasıl tepki vereceğine ve doktorların değerlendirmesine bağlı olacak.

Holloway ile üçüncü maç yapılacak mı?

McGregor ile Holloway ilk kez 2013’te karşılaştı. O dönemde İrlandalı sporcu, hakem kararıyla galip geldi. 13 yıl sonra yapılan rövanş ise sakatlık nedeniyle tam bir dövüşe dönüşmedi.

Bu nedenle McGregor, Holloway ile üçüncü kez karşılaşmak istediğini açıkladı. Mevcut sözleşmesi kapsamında UFC’de bir maçının daha kaldığı bildiriliyor. İrlandalı sporcu bu karşılaşmayı Holloway’e karşı yapmak isteyebilir.

UFC henüz üçleme karşılaşması konusunda resmi bir karar almadı. Öncelikle McGregor’ın tamamen iyileşmesi ve profesyonel sporun gerektirdiği fiziksel forma dönmesi gerekiyor.

Bir sonraki zorlu sınav

Conor McGregor’ın uzun süredir beklenen dönüşü galibiyet ya da mağlubiyetle değil, bir başka ameliyatla sona erdi. 38 yaşındaki dövüşçü için artık en büyük rakip oktagonda değil; sakatlık sonrası geçen zaman ve iyileşme süreci olacak.

Daha önce de ağır bir sakatlığın ardından geri dönmeyi başardı. Ancak bu kez yaşı, beş yıllık arası ve dizindeki yeni sakatlık, UFC’deki geleceğini daha da belirsiz hale getiriyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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