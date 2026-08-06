Beşiktaş, Dušan Vlahović transferi için çalıştığını doğruladı

·58·Spor
Beşiktaş, Dušan Vlahović transferi için çalıştığını doğruladı

Türkiye'nin Beşiktaş kulübü başkanı Serdal Adalı, takımın hücum hattını güçlendirmek amacıyla Sırp forvet Dušan Vlahović ile aktif görüşmeler yürütüldüğünü resmen doğruladı. Fanatik'in haberine göre Juventus ile yollarını ayırmasının ardından serbest oyuncu olan futbolcu, mevcut transfer piyasasındaki en cazip seçeneklerden biri konumunda ve onun için rekabet kızışıyor. Haberi Goal.com bildirdi .

Kulüp başkanı açıklamasında, takımın yaz transfer kampanyasının sezon başında hazırlanan plana uygun şekilde kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Vlahović konusuna değinen Adalı, «Bu konuda çalışıyor ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz» ifadelerini kullandı. Ayrıca Brahim Díaz'ın transfer planında yer almadığı da netlik kazandı.

Manchester United ve Joshua Zirkzee'nin geleceği

Türkiye'nin dev kulübünün ilgisine rağmen, bu forvet için Premier League ekibi Manchester United da devrede. Kırmızı Şeytanlar, hücum hattındaki sorunları çözmek ve sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyemeyen Joshua Zirkzee'nin geleceğine karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynağa göre Hollandalı forvet, kulübe katılalı henüz bir yıl olmuş olmasına rağmen transfer edilme veya kiralık olarak başka bir takıma gönderilme ihtimali yüksek. Zirkzee'nin İtalya'ya, özellikle de Juventus'a dönmesi hâlinde Manchester United'ın hücumda oluşacak boşluğu doldurmak için hemen harekete geçmesi gerekecek ve Dušan Vlahović, İngiliz kulübünün öncelikli adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Mohamed Salah transferiyle ilgili açıklama

Serdal Adalı, kulübün transfer piyasasındaki itibarına değinerek, en önemli rakiplerinden biri olan Mohamed Salah'ı kadrosuna katamamasının Beşiktaş için başarısızlık olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Başkan, her kararın önceden planlandığını ve takımın hiçbir futbolcuyu kaybetmediğini belirtti.

«Bu bizim planımızda veya programımızda yoktu. Zamanı geldiğinde bazı şeyler daha da netleşecek ve o zaman bu transferin neden gerçekleşmediğini herkes daha iyi anlayacak. Bizim elde edemediğimiz değil, kendi tercihimizle kadromuza katmadığımız bir oyuncudan söz ediyoruz» diye ekledi kulüp başkanı.

BeşiktaşDušan VlahovićManchester UnitedJuventusMohamed Salah
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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