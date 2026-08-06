Çin, Mars Toprağını İncelemek İçin Özel Bir Laboratuvar Kuruyor

·47·Teknoloji
Çin, Mars Toprağını İncelemek İçin Özel Bir Laboratuvar Kuruyor

Çin, uzay araştırmaları tarihinde bir sonraki büyük adımı atarak Kızıl Gezegen’den toprak örneklerini Dünya’ya getirmeyi amaçlayan Tianwen-3 misyonu için özel bir gezegen koruma laboratuvarı kurmaya başladı. ixbt.com’un aktardığına göre bu önemli bilimsel tesis, Anhui eyaletindeki Deep-Space Science City bilim merkezinin bir parçası olacak ve işletmesinden Derin Uzay Araştırma Laboratuvarı (DSEL) sorumlu olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni inşa edilen kompleks, uzay araştırmalarındaki en önemli güvenlik önlemlerinden biri olan çift yönlü biyolojik koruma işlevini yerine getirecek. Laboratuvar, Mars’tan getirilecek değerli örneklerin karasal organizmalarla kirlenmesini önlemenin yanı sıra potansiyel dünya dışı biyolojik materyallerin Dünya ortamına yayılma riskini de tamamen ortadan kaldıracak.

Bilimsel Araştırmalar ve Sterilizasyon Süreçleri

Bu uzmanlaşmış komplekste gelecekte Mars toprağı örneklerinin açılması, sterilize edilmesi, derinlemesine işlenmesi ve kapsamlı biçimde incelenmesi gerçekleştirilecek. Ayrıca uzmanlar, getirilen materyallerin biyolojik risklerini değerlendirecek. Kompleks, Çin’in büyük ölçekli Aylar arası ve gezegenler arası uzay misyonlarını desteklemek ve Mars materyallerini incelemek için temel bir altyapı görevi görecek.

Çin Ulusal Uzay İdaresi’nin (CNSA) onaylanan yol haritasına göre Tianwen-3 misyonunun 2028’de uzaya fırlatılması planlanıyor. Bilim camiası ve uzmanlar, planlanan tüm operasyonların başarıyla tamamlanması hâlinde Mars toprağı örneklerinin yaklaşık 2031’de Dünya’ya ulaştırılmasını bekliyor.

Uluslararası Gereklilikler ve Gelecek Planları

DSEL Stratejik Planlama Departmanı Direktörü Li Han’ın belirttiğine göre Çin, uzay programlarını hayata geçirirken Uzay Araştırmaları Komitesi’nin (COSPAR) gezegen korumasına ilişkin katı gerekliliklerine titizlikle uyuyor. Bu, Dünya ile Mars arasındaki her türlü biyolojik kirlenme riskinin sıfıra indirilmesini sağlayacak.

Bu laboratuvarın duyurulması, ülkenin kapsamlı gezegenler arası araştırma programının mantıksal devamı oldu. Hatırlanacağı üzere Çin, 2021’de Zhurong gezginini Utopia Planitia ovasının güney kesimine başarıyla indirmişti. Araç, bir yıllık faaliyeti boyunca 1,921 metre yol kat ederek sonraki keşif gezisine hazırlık için önemli bilimsel veriler toplamıştı.

Tianwen-3MarsÇin Uzay ProgramıZhurongGezegen Koruması
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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