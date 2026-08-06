Astronomlar orta kütleli bir kara deliğin ilk jetini tespit etti

Çinli astronomlar ve uluslararası ortakları, uzay araştırmaları tarihinde ilk kez orta kütleli bir kara deliğin oluşturduğu jetle (relativistik parçacık akışı) bağlantılı nadir bir olayı kaydetti. ixbt.com’un bildirdiğine göre, AT2019ijn adı verilen optik geçici parlama ilk kez 31 Mayıs 2019’da ZTF sistemi kullanılarak tespit edildi. Bu keşif, son derece büyük kara deliklerin yanı sıra başka kozmik cisimlerde de benzer güçlü süreçlerin gerçekleştiğini kanıtlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlk gözlemlere göre parlama, mutlak parlaklığı −21,05’e ulaşan son derece yüksek bir optik zirve sergiledi. Ancak uzmanları şaşırtan şey, normalde hızla sönümlenen parlak ve mavi geçici kaynakların aksine bu kaynağın yaklaşık 47 günden uzun süre mavi rengini korumasıydı. Optik bantta yarı ömür 46,3 gün olarak ölçüldü ve parlamadan 50 gün sonra bile sıcaklık 15 000 kelvinin üzerinde kaldı.

Radyo gözlemleri ve beklenmedik sonuçlar

Araştırma sırasında gerçekleştirilen radyo gözlemleri bilimsel tabloyu kökten değiştirdi. AT2019ijn olayının ne 1998 tarihli FIRST taramasında ne de optik parlamadan 613 gün önceki VLASS gözlemlerinde görüldüğü anlaşıldı. Ancak keşiften 412 gün sonra VLASS sistemi bu kaynağı tespit etti ve parlaklığı artmaya devam etti.

Radyo dalgası akısının mutlak zirvesi tam 641. günde gözlemlendi. Bu zirvede radyo akı yoğunluğu 2 × 10³¹ erg\/s\/Gs değerine ulaştı. Bu değer, benzer zaman aralıklarındaki herhangi bir hızlı optik geçici kaynaktan veya süpernova parlamasından yaklaşık 2 kat daha parlak olduğunu gösterdi.

Model analizi ve gelecekteki gözlemler

VLA, ASKAP ve uGMRT teleskoplarından elde edilen verilerin bir araya getirildiği analizler, radyo frekanslı emisyonun jetin yıldızlararası ortamla çarpışması sonucu oluşan şok dalgasında senkrotron mekanizmasıyla meydana geldiğini gösterdi. Elde edilen modellere göre jet, Dünya’ya göre ters yönde ilerliyordu ve ilk emisyonu relativistik beaming etkisi nedeniyle fark edilemedi.

Bilim insanlarına göre gözlemlenen radyo zirvesi, jetin hareketini yavaşlattığı ve emisyonunun görüş doğrultusu konisine yayıldığı ana karşılık geliyor. Bu nadir olayın incelenmesi, gelecekte optik parlamanın ardından radyo gözlemlerine belirli bir gecikmeyle devam edilerek benzer gizli kara deliklerin aranması için önemli bir metodolojik temel oluşturabilir.