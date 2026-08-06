Mohamed Salah, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı

·72·Spor
Mohamed Salah, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı

Mısırlı ünlü forvet Mohamed Salah, resmen Türkiye’nin Trabzonspor takımına katıldı ve iki yıllık sözleşme imzaladı. Goal.com’un haberine göre futbolcu, Liverpool’dan ayrılmasının ardından Türkiye Süper Ligi’ne serbest oyuncu olarak transfer oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

34 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen çarşamba günü görüşmeleri tamamlamak ve anlaşmayı resmîleştirmek üzere Trabzon’a geldi. Trabzonspor kulübü, perşembe günü bu ses getiren transferi duyurarak oyuncunun geleceğiyle ilgili tüm spekülasyonlara son verdi.

Liverpool’daki parlak dönemin sonu

Mohamed Salah’ın Merseyside ekibindeki dokuz yıllık unutulmaz dönemi böylece sona erdi. İngiliz futbol tarihinin en üretken forvetlerinden biri kabul edilen deneyimli futbolcu, Kırmızılar formasıyla tüm kulvarlarda toplam 442 maça çıktı, 257 gol attı ve 123 asist yaptı.

Liverpool formasıyla İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Lig Kupası şampiyonluklarını kazandı. Ancak Anfield’daki son sezonu biraz zorlu geçti ve forvet, Premier Lig’de 27 maçta yalnızca 7 gol atarak kariyerinde ilk kez çift haneli gol sayısına ulaşamadı.

Trabzon şehri ve yeni hedefler

Trabzon Havalimanı’na inen deneyimli futbolcuyu binlerce taraftar karşıladı. Yeni takımının formasını gururla giyen Salah, taraftarların gösterdiği büyük ilgiden duyduğu şaşkınlığı gizlemedi.

“Bu harika atmosferin içinde olduğum için çok mutluyum. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Burada yaklaşık 25 bin kişi var; bu gerçekten inanılmaz! Her şeyi başarıyla elde ettim. Şimdi Trabzonspor’da da başarı deneyimini yaşamak istiyorum,” ifadelerini kullandı futbolcu, karşılama töreninde.

Uluslararası arenada da aktif olan Salah, kısa süre önce Mısır Millî Takımı’nı 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turuna taşıdı. Bu aşamada son şampiyon Arjantin’le oynanan karşılaşmada Mısırlılar iki farklı üstünlük yakalasa da maçın sonunda 3-2 mağlup oldu.

Mohamed SalahTrabzonsporLiverpoolTürkiye Süper LigiTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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