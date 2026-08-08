Arsenal, Brezilyalı orta saha Bruno Guimarães'i kadrosuna kattı

·31·Spor
Arsenal, Brezilyalı orta saha Bruno Guimarães'i kadrosuna kattı

Londra temsilcisi Arsenal, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında önemli bir adım attı ve Newcastle United'ın kilit oyuncularından Bruno Guimarães'i kadrosuna kattı. Goal.com'un haberine göre Brezilyalı futbolcu, Emirates Stadyumu'nda uzun vadeli sözleşmeye imza atarak kulüpte yeni bir tarih yazmaya hazır olduğunu belirtti. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Bu transferle Bruno Guimarães, Newcastle United'daki dört buçuk sezonluk dönemini noktaladı. St James' Park Stadı'nın ev sahipliği yaptığı takımda yaklaşık 200 maça çıkan futbolcu, mücadeleci karakteri ve teknik becerisiyle ekibin kilit isimlerinden biri olmuştu.

Yeni meydan okuma ve büyük hedefler

Arsenal basın servisine verdiği ilk röportajda 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerindeki bu dönemin kendisi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Londra ekibinin hedeflerinin, kazanma ve kupa kaldırma arzularıyla tamamen örtüştüğünü söyledi.

"Hayatımda tam da böyle bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğum bir dönemdeyim. Kupalar kazanmak ve tarih yazmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma kesinlikle inanıyorum," dedi futbolcu.

Sahadaki savaşçı zihniyeti

Bruno Guimarães, oyun tarzı ve takıma neler katabileceği hakkında konuşurken kendisini tam anlamıyla bir "savaşçı" olarak tanımladı. Sahada asla pes etmeyeceğini ve her pozisyon için sonuna kadar mücadele edeceğini özellikle vurguladı.

"Topu iyi dağıtabilirim, çok koşarım ve sahada bir savaşçı gibi hareket ederim. Asla pes etmem. Takıma yardımcı olmaya çalışırım, topla oynarken sakin ve kontrollüyüm. Ayrıca zaman zaman goller atarak herkesi mutlu etmeyi umuyorum," diye ekledi.

Şu anda 28 yaşında olan ve kariyerinin zirvesine ulaşan futbolcu, Arsenal formasıyla daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor. Uzmanlara göre onun bu galibiyetçi zihniyeti ve deneyimi, sezon boyunca Londra kulübüne büyük katkı sağlayabilir.

ArsenalBruno GuimarãesNewcastle UnitedTransferlerİngiltere Premier Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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