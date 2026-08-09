Federico Valverde: Mourinho’nun böyle biri olduğunu beklemiyordum

Real Madrid’in orta saha oyuncusu Federico Valverde, takıma geri dönen teknik direktör José Mourinho’nun ilk günlerdeki etkisi ve kulüpteki değişiklikler hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ona göre deneyimli teknik adamın sert ve tavizsiz yaklaşımı, takımın gelecek sezon başarıya ulaşması için önemli bir temel oluşturuyor. Goal.com bildiriyor .

Şu anda takım kaptanlığı görevini üstlenen Uruguaylı futbolcu, Budapeşte’de Ferencváros karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sezon öncesi hazırlık kapsamında oynanan bu karşılaşma, Madrid ekibinin yenilmezlik serisini dört maça çıkarırken José Mourinho’nun ikinci teknik direktörlük dönemindeki etkisinin giderek daha fazla hissedildiğini gösterdi.

Takımdaki atmosfer ve Mourinho’nun yaklaşımı

Valverde, teknik direktörün kamuoyundaki sert imajıyla günlük iletişim tarzı arasındaki farka özellikle dikkat çekti. Ona göre Portekizli teknik adam dışarıdan sert görünse de futbolcularla beklenmedik ölçüde yakın ve samimi bir ilişki kuruyor.

“Mourinho’nun böyle biri olduğunu beklemiyordum. Onunla geçirdiğim kısa günlerde ne kadar açık ve samimi biri olduğunu gördüm. Sonuçta o, kendine özgü bir kişiliğe sahip,” diye konuştu Federico Valverde.

Taktik değişiklikler ve fiziksel durum

Mourinho yönetimindeki takım şu anda daha sağlam bir savunma yapısı oluşturmak için çalışıyor. Bununla birlikte Santiago Bernabéu’da her zaman talep edilen hücum futbolunu ve estetik anlayışı korumaya da gayret ediliyor.

Valverde’ye göre sezon öncesi hazırlık dönemi, yeni fikirleri takıma benimsetmek için en uygun fırsat. A takım oyuncularının tamamı henüz kampa katılmamış olsa da ekip, oyununu adım adım geliştiriyor.

Bernardo Silva’nın katılması ve izlenimler

Teknik kadrodaki değişikliklerin yanı sıra Manchester City’den transfer edilen Bernardo Silva da Real Madrid’e farklı bir enerji kattı. Portekizli futbolcu, Ferencváros karşısında ilk maçına çıktı.

Valverde, yeni takım arkadaşının yeteneğini överek onu sihirli bir oyuncu olarak nitelendirdi: “Bernardo harika bir futbolcu, aynı zamanda çok eğlenceli ve neşeli bir insan. Takıma hızla uyum sağladı. Ona hem rakip olarak hem de futbolcu olarak her zaman saygı duydum; bugün bizimle olduğu için çok mutluyum.”