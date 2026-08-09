Federico Valverde: Mourinho’nun böyle biri olduğunu beklemiyordum

·104·Spor
Federico Valverde: Mourinho’nun böyle biri olduğunu beklemiyordum

Real Madrid’in orta saha oyuncusu Federico Valverde, takıma geri dönen teknik direktör José Mourinho’nun ilk günlerdeki etkisi ve kulüpteki değişiklikler hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ona göre deneyimli teknik adamın sert ve tavizsiz yaklaşımı, takımın gelecek sezon başarıya ulaşması için önemli bir temel oluşturuyor. Goal.com bildiriyor .

Şu anda takım kaptanlığı görevini üstlenen Uruguaylı futbolcu, Budapeşte’de Ferencváros karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sezon öncesi hazırlık kapsamında oynanan bu karşılaşma, Madrid ekibinin yenilmezlik serisini dört maça çıkarırken José Mourinho’nun ikinci teknik direktörlük dönemindeki etkisinin giderek daha fazla hissedildiğini gösterdi.

Takımdaki atmosfer ve Mourinho’nun yaklaşımı

Valverde, teknik direktörün kamuoyundaki sert imajıyla günlük iletişim tarzı arasındaki farka özellikle dikkat çekti. Ona göre Portekizli teknik adam dışarıdan sert görünse de futbolcularla beklenmedik ölçüde yakın ve samimi bir ilişki kuruyor.

“Mourinho’nun böyle biri olduğunu beklemiyordum. Onunla geçirdiğim kısa günlerde ne kadar açık ve samimi biri olduğunu gördüm. Sonuçta o, kendine özgü bir kişiliğe sahip,” diye konuştu Federico Valverde.

Taktik değişiklikler ve fiziksel durum

Mourinho yönetimindeki takım şu anda daha sağlam bir savunma yapısı oluşturmak için çalışıyor. Bununla birlikte Santiago Bernabéu’da her zaman talep edilen hücum futbolunu ve estetik anlayışı korumaya da gayret ediliyor.

Valverde’ye göre sezon öncesi hazırlık dönemi, yeni fikirleri takıma benimsetmek için en uygun fırsat. A takım oyuncularının tamamı henüz kampa katılmamış olsa da ekip, oyununu adım adım geliştiriyor.

Bernardo Silva’nın katılması ve izlenimler

Teknik kadrodaki değişikliklerin yanı sıra Manchester City’den transfer edilen Bernardo Silva da Real Madrid’e farklı bir enerji kattı. Portekizli futbolcu, Ferencváros karşısında ilk maçına çıktı.

Valverde, yeni takım arkadaşının yeteneğini överek onu sihirli bir oyuncu olarak nitelendirdi: “Bernardo harika bir futbolcu, aynı zamanda çok eğlenceli ve neşeli bir insan. Takıma hızla uyum sağladı. Ona hem rakip olarak hem de futbolcu olarak her zaman saygı duydum; bugün bizimle olduğu için çok mutluyum.”

Real MadridFederico ValverdeJosé MourinhoBernardo SilvaFerencváros
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Girona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorGirona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorBugün, 02:52Julián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıJulián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıBugün, 02:35Darwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduDarwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduBugün, 02:16Monaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiMonaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiBugün, 01:34Juventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorJuventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorBugün, 00:55Florian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunFlorian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunBugün, 00:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)