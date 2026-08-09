Londra’nın King’s Cross bölgesi dünyanın önde gelen yapay zekâ merkezine dönüştü

·47·Teknoloji
Londra’nın King’s Cross bölgesi dünyanın önde gelen yapay zekâ merkezine dönüştü

Londra’daki King’s Cross bölgesi kısa sürede dünyanın en büyük yapay zekâ merkezlerinden biri hâline geldi ve bugün burada ofis açmak, her Birleşik Krallık startup’ı için temel hedef olarak görülüyor. ixbt.com’un aktardığına göre girişim sermayesi fonları, startup’larına bu bölgede ofis bulmayı bile önemli bir rekabet avantajına dönüştürmüş durumda. Yerel ekosistemin bu denli hızlı gelişmesi, San Francisco ve Pekin gibi küresel teknoloji merkezleriyle rekabet etmeyi mümkün kılıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Günümüzde “Bilgi Mahallesi” olarak anılan bu bölgede Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs ve Anthropic gibi dev şirketlerin yanı sıra onlarca ileri teknoloji startup’ı bulunuyor. Uzmanlara göre bölgenin cazibesi yalnızca modern altyapısından değil, diğer önde gelen girişimciler ve yüksek nitelikli uzmanlarla yakın iletişim kurma imkânından da kaynaklanıyor.

Suç yuvasından teknoloji merkezine

İlginçtir ki bundan yalnızca yirmi yıl önce King’s Cross, Londra’nın en tehlikeli ve suç oranının en yüksek bölgelerinden biriydi. 1980’lerde bölge, uyuşturucu ticaretinin ve çetelerin kontrolündeki bir yer hâline gelmişti. Ancak 2000’lerin başında gerçekleştirilen büyük ölçekli gayrimenkul projeleri ve stratejik planlama sayesinde bölge köklü bir dönüşüm geçirerek Birleşik Krallık’ın başlıca yapay zekâ merkezine dönüştü.

Gayrimenkul şirketi Knight Frank’in verilerine göre Londra’daki yapay zekâ startup’ları, haziran ayının başından bu yana 1 milyon fit kareden fazla alan kiraladı. Bunun sonucunda King’s Cross bölgesinde ana kira bedelleri son üç yılda %18 arttı. Talep arzı aştığı için sıradan ofisler için neredeyse hiç boş alan kalmadı ve boşluk oranı yalnızca %0,9 seviyesinde bulunuyor.

Egemenlik ve gelecek beklentileri

Bölgede son dönemde yapılan tartışmaların başlıca konularından biri bağımsızlık ve egemenlik meselesi. Yaz aylarında Anthropic’in bazı hizmetlerine erişimi kısıtlaması, Avrupa teknoloji ekosistemi için ciddi bir uyarı oldu. Phoenix Court girişim sermayesi şirketinin kurucusu Robin Klein’ın belirttiği gibi bu durum, Avrupa’nın yapay zekâ kapasitesini başkalarından kiralamak yerine onu kendisinin geliştirmesi ve koruması gerektiğini gösterdi.

Bugün Londra’da yaklaşık 3.600 yapay zekâ startup’ı bulunuyor ve bu startup’lar yalnızca geçen temmuz ayından bu yana 12,1 milyar dolar yatırım çekti. King’s Cross ise tam da bu bağımsız teknolojik geleceğin inşa edildiği başlıca merkez hâline geldi; startup’lara yalnızca Londra’ya değil, Cambridge ve Paris gibi Avrupa’nın diğer büyük merkezlerine de hızlı erişim imkânı sunuyor.

Yapay ZekâLondraTeknolojiStartuplarYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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