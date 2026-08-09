Relativity Space, Terran R roketinin ilk aşamasını monte etmeye başladı

Havacılık ve uzay alanında ileri teknolojiler uygulayan Relativity Space şirketi, yeniden kullanılabilir Terran R roketinin ilk aşaması için tasarlanan güç yapısına Aeon R motorlarını monte etmeye başladı. Bu önemli aşama, ağır yükleri yörüngeye taşıyabilecek büyük bir roket sistemi oluşturma yolundaki temel adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com'un aktardığına göre yeni roketin ilk aşaması, 13 Aeon R motoru içerecek şekilde tasarlandı. Deniz seviyesinde bu motorların her biri 269 000 pound-kuvvet (yaklaşık 1,20 MN) itki üretiyor. Böylece roketin kalkış anındaki toplam başlangıç itkisi 3 497 000 pound-kuvvete veya yaklaşık 15,55 MN'ye ulaşıyor.

Uzmanlar, monte edilen tüm motorların gerekli kabul testlerini başarıyla tamamladığını belirtiyor. Motorların montajı, özel yer ekipmanları kullanılarak gerçekleştiriliyor ve bu sayede her motorun yerine son derece hassas biçimde yerleştirilmesi mümkün oluyor.

Testler ve teknik özellikler

On üç Aeon R motorunun tamamı monte edildikten sonra güç yapısı döndürülerek ilk aşamanın diğer bileşenleriyle birleştirilecek. Kaliforniya'nın Long Beach kentinde gerçekleştirilen bu aşamaya kadar yapı, son derece zorlu testlerden geçirildi.

Bunlar arasında ilk aşama prototipi, 62 dayanıklılık ve stabilite testi de dâhil olmak üzere 420 yükleme döngüsüne dayandı. Ardından tank tamamen dolu ve basınç altındayken, 4,3 milyon pound-kuvvetlik eksenel sıkıştırma yüküne maruz bırakılarak test edildi.

Paralel olarak Mississippi eyaletindeki NASA test tesisinde Terran R roketinin ikinci aşaması üzerinde de yoğun çalışmalar yürütülüyor. Bu aşama, kriyojenik test serisini ve uçuş sırasında beklenenden daha yüksek yükler altındaki kontrolleri başarıyla tamamladı.

Gelecek planları ve altyapı

İkinci aşamanın test standından çıkarılmasının ardından, üzerine tek bir vakumlu Aeon V motoru monte edilmesi planlanıyor. Daha sonra ateşleme testleri için yeniden test alanına gönderilecek. İlk aşama için de montajın tamamlanmasının ardından benzer bir program uygulanması öngörülüyor.

Hatırlatmak gerekirse Terran R, metan ve sıvı oksijenle çalışan, yaklaşık 87 metre yüksekliğinde ve 5,4 metre çapında iki aşamalı bir roket. İlk aşama, uçuşun ardından Dünya'ya geri dönebilmesi için iniş ayakları ve ızgaralı aerodinamik yönlendirme kanatçıklarıyla donatılacak.

Bu roket, yeniden kullanılabilir konfigürasyonda alçak Dünya yörüngesine yaklaşık 23 500 kg yük taşımak üzere tasarlandı. İlk uçuş tarihi henüz resmen açıklanmış olmasa da şirketin iç planları, bu tarihin 2026'nın sonundan önce olmayacağını gösteriyor. Bu arada Florida'daki Cape Canaveral'da bulunan Launch Complex 16 sahasında Terran R için fırlatma altyapısının inşası devam ediyor.