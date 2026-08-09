Roma, Rodrigo Mora Transferi İçin Yarışa Girdi

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Roma, Rodrigo Mora Transferi İçin Yarışa Girdi

İtalya’nın Roma kulübü, kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif çalışmalar yürütmeye başladı. Giallorossi, geleceği düşünerek ofansif orta saha hattına yeni adaylar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz’in Porto takımında forma giyen, 2007 doğumlu yetenekli futbolcu Rodrigo Mora, başkent ekibinin öncelikli hedeflerinden biri hâline geldi. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Goal.com ve tanınmış muhabirlerin aktardığı bilgilere göre Roma yönetimi, futbolcuyu kadrosuna katmak için Porto kulübüyle çoktan görüşmelere başladı. Roma ekibi, transfer döneminin son aşamasında bu genç yeteneği kadrosuna katmak için ciddi adımlar atıyor. Portekiz futbolunun en parlak yıldızlarından biri olarak gösterilen Rodrigo Mora, teknik becerileri ve oyun görüşüyle Avrupa’nın birçok büyük kulübünün dikkatini çekti.

Mali Teklifler Ve Şartlar

Angelo Mangiante’nin haberine göre Roma, Rodrigo Mora’nın transferi için ilk resmî mali teklifini gönderdi. Buna göre başkent ekibi, futbolcuyu 5 milyon avro karşılığında kiralamayı ve gelecekte bonservisini 45 milyon avro karşılığında tamamen satın almayı içeren bir teklif sundu. Ancak futbolcunun transferi için rekabet oldukça yüksek olduğundan bu anlaşmayı tamamlamak kolay olmayacak.

Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre Roma’nın teknik direktörü bu genç futbolcuyu takımında görmeyi çok istiyor ve yönetimden transferi ne pahasına olursa olsun tamamlamasını talep ediyor. Teknik direktörün yoğun ilgisi, kulübü görüşmelerde daha aktif olmaya itiyor. Buna rağmen Roma ekibi bu yarışta yalnız değil.

Türk Kulübünün İlgisi

Türk basınında, özellikle de Yağız Sabuncuoğlu tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye’nin Galatasaray kulübü de Rodrigo Mora’nın durumunu yakından takip ediyor. İstanbul ekibi, transfer döneminin son günlerinde yetenekli futbolcuyu kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor. Bu durum transfer yarışındaki rekabeti daha da kızıştırdı.

Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, futbolcunun transferiyle ilgili söylentilere yanıt verirken şunları söyledi: «Takımdan ayrılmak istediğine dair bir talepte bulunmadı. Transfer piyasasının futbolcuların aklını meşgul edebileceğini anlıyorum; oyuncuların zaman zaman başka adresleri veya Porto’daki konumlarını düşünmesi doğal. Ancak herkes sakin olabilir».

Şimdilik transferin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor. Roma kulübü, kısa süre içinde görüşmeleri olumlu sonuçlandırarak rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor. Anlaşma sağlanırsa bu transfer, başkent ekibinin gelecek sezonlara yönelik planlarında önemli bir adım olacak.

RomaRodrigo MoraPortoTransferGalatasaray
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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