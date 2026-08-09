Tottenham ve Getafe maçı: Sandro Tonali çileden çıktı

·62·Spor
Tottenham ve Getafe maçı: Sandro Tonali çileden çıktı

Profesyonel futbol kulüplerinin yer aldığı hazırlık maçları çoğu zaman sert mücadelelere ve beklenmedik duygusal anlara sahne olur. Bu karşılaşmalardan birinde Tottenham ile Getafe sahada karşı karşıya geldi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. Goal.com'un haberine göre bu mücadele, gollerden çok İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin sinirlenmesi ve sahadaki olaylarla akıllarda kaldı. Bu konuda Goal.com bildiriyor.

Hazırlık maçı statüsünde oynanmasına rağmen sahadaki mücadele sertleşti ve iki takım arasındaki gerilimli anlar sık sık yaşandı. Karşılaşmanın en hararetli anlarından biri, Sandro Tonali ile İspanyol orta saha oyuncusu Mario Martín arasındaki pozisyon sırasında yaşandı. İki futbolcu arasındaki mücadelenin ardından İtalyan oyuncu kendini kontrol edemedi.

Sahadaki çatışma ve kavga

Kaynağın aktardığına göre yaşananlara öfkelenen Sandro Tonali, rakibine son derece sert tepki göstererek onu birkaç kez itti. Bu gergin hareket sahadaki tansiyonu anında yükseltti ve her iki takımın temsilcileri, olayların daha da büyümesini önlemek için hemen müdahale etmek zorunda kaldı.

Takım arkadaşlarının zamanında müdahalesi sayesinde durum sakinleştirildi, ancak Tonali'nin bu tehlikeli hareketi maçın ana tartışma konusu haline geldi. Uzmanlar, futbolcunun bu tür sinirli tepkisini maçtaki baskıyla başa çıkamamasına bağlıyor.

Gol Pozisyonları ve Maçın Görünümü

Sahadaki sportif mücadeleye gelince, karşılaşma dengeli bir çekişme içinde geçti. Tottenham maç boyunca topa sahip olmaya çalışsa da Getafe, disiplinli savunması ve kalecisinin güven veren performansıyla rakibine dişli bir rakip oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol perdesi açıldı. Maçın 66. dakikasında Alberto Risco, Getafe'yi öne geçirdi. Ancak İspanyol ekibinin sevinci uzun sürmedi ve yalnızca dört dakika sonra Tottenham beraberlik golünü attı.

Londra ekibinde etkili bir performans sergileyen Conor Gallagher, 70. dakikada dengeyi sağlayarak takımını mağlubiyetten kurtardı. Kalan dakikalarda her iki takımın oyuncuları galibiyet için çabalasa da maçın sonuna kadar başka gol olmadı ve karşılaşma berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın sonunda spor kamuoyunun ve medyanın ilgisi, maçın sonucundan çok Sandro Tonali'nin duygularına yenilmesine ve sahadaki gergin anlara yöneldi. Bu tür hazırlık maçlarının sezon öncesinde futbolcuların psikolojik durumunu da sınadığı bir kez daha görüldü.

TottenhamGetafeSandro TonaliHazırlık MaçıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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