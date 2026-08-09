Khabib Nurmagomedov oktagondaki “gizli taktiğini” açıkladı

UFC Şeref Listesi üyesi ve eski hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, oktagon içinde rakipleri üzerinde psikolojik baskı kurmak için kullandığı yöntemden bahsetti. Dağıstanlı efsane dövüşçünün maç sırasında rakipleriyle sürekli konuştuğu ve bunun rakiplerinin psikolojisi üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ortaya çıktı.

Sporcunun açıklamasına dayandırılan haberi FREAK MMA X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabında paylaştı.

“Kameralar yalnızca bazı anları kaydetti”

Nurmagomedov, oktagondaki performanslarında rakiplerini yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da kontrol etmeye çalıştığını vurguladı:

“Oktagonun içinde rakiplerimle çok konuşurdum. Kameralar bunu yalnızca birkaç kez kaydetti. Ancak aslında rakiplerimle aramda çok sayıda konuşma geçerdi ve bu, onların ruh hâliyle hareketleri üzerinde güçlü bir etki yaratırdı”, — dedi Khabib Nurmagomedov.

“Kartal”ın son maçı ve 29-0’lık tarihi rekoru

Hatırlatmak gerekirse, “Kartal” lakaplı yenilmez dövüşçü son profesyonel maçına 24 Ekim 2020 tarihinde Abu Dabi’de (BAE) Yas Adası’nda düzenlenen UFC 254 turnuvasında çıktı.

Rakip: UFC hafif sıklet geçici şampiyonu, Amerikalı Justin Gaethje;

Sonuç: Khabib, rakibini ikinci rauntta üçgen boğma tekniğiyle mağlup etti;

Rekor: Bu, kariyerindeki 29. galibiyetiydi (29-0).

Nurmagomedov, bu maçtaki zaferinin ardından spor kariyerini tamamen noktaladığını açıkladı.

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