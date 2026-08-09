Dietmar Hamann, Bruno Guimarães'in transferini değerlendirdi

Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, Arsenal'e katılan Bruno Guimarães'in 75 milyon sterlinlik transferi hakkında temkinli bir değerlendirmede bulundu. Hamann'a göre Brezilyalı futbolcunun gerçek bir dünya yıldızı statüsüne ulaşmak için hâlâ yerine getirmesi gereken görevler var ve bu transfer onun için temel bir sınav olacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sports Mole'a verdiği röportajda, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Newcastle United'da kaptanlık yapan ve takımını ileriye taşıyan futbolcunun yeteneklerini takdir etti. Ancak sezonlar arası dönemde ödenen yüksek bedeli ve oyuncunun itibarını tamamen hak ettiğini kanıtlamak için futbolcunun kendisini göstermesi gerektiğini vurguladı.

Sahada güvenilirlik ve yaratıcılık

Hamann analizinde Bruno Guimarães'in oyun tarzına odaklandı. Ona göre futbolcu güvenilir ve sorumluluk sahibi bir performans sergilese de Dünya Kupası'ndaki görüntüsü ve Brezilya Millî Takımı'nın merkezindeki bazı sorunlar, onun henüz tamamen elit seviyede olduğunu kanıtlamaya yetmediğini gösterdi.

Arsenal, geçen sezon akan oyundan yeterince gol atamaması ve duran toplara daha fazla bel bağlaması nedeniyle orta sahasından daha fazla gol ve girişkenlik bekliyor. Hamann'a göre Brezilyalı orta saha oyuncusu sahada biraz daha cesur davranmalı ve takımın eksik olan bu tehditkârlığını artırmalı.

Arsenal'deki yeni görevler

Arsenal sportif direktörü Andrea Berta, Mikel Arteta yönetimindeki takımın taktiksel evriminde Brezilyalı futbolcunun çok yönlülüğü ve liderlik özelliklerinin önemini özellikle vurgulamıştı. Ancak Dietmar Hamann, Declan Rice ve diğer üst düzey oyuncuların varlığını hatırlatarak futbolcunun yeni takımındaki yerini bulması ve gerçek anlamda üst düzey bir oyuncu olduğunu Emirates Stadium'da kanıtlaması gerektiğini ekledi.

Transfer döneminin en çok ses getiren anlaşmalarından biri olan bu transfer, Arsenal kadrosunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Oyuncu, sezon öncesinde Borussia Dortmund'a karşı oynanacak maç öncesinde takımın yeni üyesi olarak tanıtılmıştı.