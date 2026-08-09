Çinli bilim insanları Ay’ın en ayrıntılı küresel jeoloji haritasını oluşturdu

·50·Teknoloji
Çinli bilim insanları Ay’ın en ayrıntılı küresel jeoloji haritasını oluşturdu

Çinli bilim insanları, Ay yüzeyinin 1:5 000 000 ölçeğindeki en kapsamlı ve ayrıntılı küresel jeoloji haritasını sundu. Bu dev proje, ülkenin Chang'e programı ve diğer uluslararası Ay görevleri sırasında toplanan en güncel veriler temel alınarak tamamlandı. “Xinhua” haber ajansının bildirdiğine göre yeni harita, gelecekte Ay’da bir araştırma istasyonu kurulması, iniş alanlarının hassas biçimde seçilmesi ve Dünya’nın doğal uydusunun incelenmesine yönelik stratejik planların hazırlanması için temel bir kaynak olacak. Haberi Ixbt.com veriyor .

Yaklaşık 280 × 120 santimetre boyutlarındaki bu benzersiz harita, 13 binden fazla çarpma kraterini ve 81 dev havzayı kapsıyor. Ayrıca 14 farklı jeolojik yapı ile 17 tür kayaç ayrıntılı biçimde sınıflandırıldı. Uzmanlar, böylesine kapsamlı bir sınıflandırmanın Ay’ın iç yapısını ve evrimini anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Ay’ın jeolojik tarihinin yeni kronolojisi

Projenin en önemli bilimsel sonuçlarından biri, Ay’ın jeolojik zaman ölçeğinin güncellenmesi oldu. Bu sistem, Dünya’nın doğal uydusunun yüzeyindeki katmanları ve yapıları, tarihindeki belirli dönemlerle ilişkilendirmeye olanak tanıyor. Bilim insanları, güncel verilere dayanarak jeolojik dönemlerin başlangıç tarihlerini de netleştirdi:

  • Aitken döneminin başlangıcının 4,33 milyar yıl önce gerçekleştiği değerlendiriliyor;
  • Nektaryen dönemi 4,17 milyar yıl önce başladı;
  • İmbriyen döneminin başlangıcı ise 3,92 milyar yıl öncesine çekildi.
Bunun yanı sıra harita, tarihte ilk kez Ay’ın geç dönem jeolojik katmanlarının daha ayrıntılı bir küresel sınıflandırmasını sunuyor. Bu da bilim dünyasının Ay kabuğunun oluşum aşamalarını daha iyi anlamasını sağlayacak.

Mineral bileşimi ve derin katmanların analizi

Yazarlar yeni haritayı oluştururken mineral bileşimine ilişkin yüksek çözünürlüklü haritalardan ve en güncel uzay görevlerinin sonuçlarından geniş ölçüde yararlandı. Özellikle Chang'e-4 ve Chang'e-6 araçlarının gerçekleştirdiği gözlemler, Ay’ın en büyük çarpma yapısı olan Güney Kutbu–Aitken Havzası’nda gabro-norit kayaçlarının bulunduğunu ortaya koydu. Elde edilen bu veriler, Ay’ın derinliklerinin yapısı ve maddi bileşimi hakkında değerli bilimsel sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor.

Bu kadar büyük ölçekli bir harita için uzmanlar, tamamen yeni bir jeolojik nesne gösterim sistemi geliştirdi. Farklı yapılar için haritanın okunabilirliğini korurken, bilimsel açıdan önemli büyük nesnelerin de aynı anda gösterilmesini sağlayacak asgari boyutlar belirlendi. Çinli araştırmacılara göre bu harita, gelecekte Ay yüzeyini ve derinliklerini araştırmaya yönelik tüm uluslararası ve ulusal uzay programları için sağlam bir temel oluşturacak.

ÇinAyJeolojiBilimUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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