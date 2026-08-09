Londra'da 5 gol: Borussia Dortmund, Emirates Cup'ta Arsenal'i mağlup etti
Londra'daki ünlü Emirates Stadyumu'nda düzenlenen geleneksel Emirates Cup kapsamında Arsenal, Borussia Dortmund'u konuk etti. Gergin ve bol gollü geçen mücadeleyi Alman ekibi 3-2 kazandı.
Sezon öncesi kamp kapsamındaki bu karşılaşma, izleyicilere gerçek anlamda hücum futbolu sundu.
Dortmund ekibinin hızlı golleri ve Topçuların geri dönüş çabası
Karşılaşmaya konuk ekip oldukça etkili başladı. Bunun sonucunda Inácio 7. dakikada skoru açarken, 29. dakikada Karetsas Dortmund ekibinin üstünlüğünü pekiştirdi: 0-2.
İkinci yarıda Mikel Arteta'nın öğrencileri maça geri dönmeyi başardı:
54. dakika: Genç yetenek Ethan Nwaneri farkı bire indirdi (1-2).
58. dakika: Kısa süre sonra Dortmund kulübünün oyuncusu Gadu farkı yeniden ikiye çıkardı (1-3).
69. dakika: Londra ekibinin İsveçli forveti Viktor Gyökeres penaltıyı gole çevirerek maçın son golünü kaydetti (2-3).
Kalan dakikalarda Arsenal beraberliği sağlamak için üst üste ataklar geliştirse de Borussia Dortmund savunması kalesini gole kapattı.
Maçın protokolü
Hazırlık maçı. Emirates Cup
9 Ağustos | Londra, Emirates Stadyumu
Arsenal — Borussia Dortmund 2-3
Goller: Nwaneri 54, Gyökeres 69 (pen.) — Inácio 7, Karetsas 29, Gadu 58.
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