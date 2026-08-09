Londra'da 5 gol: Borussia Dortmund, Emirates Cup'ta Arsenal'i mağlup etti

·59·Spor
Londra'da 5 gol: Borussia Dortmund, Emirates Cup'ta Arsenal'i mağlup etti

Londra'daki ünlü Emirates Stadyumu'nda düzenlenen geleneksel Emirates Cup kapsamında Arsenal, Borussia Dortmund'u konuk etti. Gergin ve bol gollü geçen mücadeleyi Alman ekibi 3-2 kazandı.

Sezon öncesi kamp kapsamındaki bu karşılaşma, izleyicilere gerçek anlamda hücum futbolu sundu.

Dortmund ekibinin hızlı golleri ve Topçuların geri dönüş çabası

Karşılaşmaya konuk ekip oldukça etkili başladı. Bunun sonucunda Inácio 7. dakikada skoru açarken, 29. dakikada Karetsas Dortmund ekibinin üstünlüğünü pekiştirdi: 0-2.

İkinci yarıda Mikel Arteta'nın öğrencileri maça geri dönmeyi başardı:

  • 54. dakika: Genç yetenek Ethan Nwaneri farkı bire indirdi (1-2).

  • 58. dakika: Kısa süre sonra Dortmund kulübünün oyuncusu Gadu farkı yeniden ikiye çıkardı (1-3).

  • 69. dakika: Londra ekibinin İsveçli forveti Viktor Gyökeres penaltıyı gole çevirerek maçın son golünü kaydetti (2-3).

Kalan dakikalarda Arsenal beraberliği sağlamak için üst üste ataklar geliştirse de Borussia Dortmund savunması kalesini gole kapattı.

Maçın protokolü

Hazırlık maçı. Emirates Cup

9 Ağustos | Londra, Emirates Stadyumu

Arsenal — Borussia Dortmund 2-3

Goller: Nwaneri 54, Gyökeres 69 (pen.) — Inácio 7, Karetsas 29, Gadu 58.

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

ArsenalBorussia DortmundLondraEmiratesViktor Gyökeres
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Girona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorGirona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorBugün, 02:52Julián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıJulián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıBugün, 02:35Darwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduDarwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduBugün, 02:16Monaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiMonaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiBugün, 01:34Juventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorJuventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorBugün, 00:55Florian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunFlorian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunBugün, 00:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)