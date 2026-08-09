«Çok şey değişti»: Maresca, Manchester City'deki taktik yenilikleri ve planlarını açıkladı

«Manchester Citybaşantrenörü Enzo Maresca, takımdaki ilk günleri ve kadrodaki futbolcularla ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, takıma gelir gelmez tüm oyuncular için eşit ve açık fırsatların kapısını araladığını belirtti.

Bu yaklaşım, futbolculara kendilerini yeniden kanıtlama ve takımdaki yerlerini sağlamlaştırma konusunda büyük bir fırsat sunuyor.

«Her futbolcu aynı başlangıç çizgisinde»

İtalyan teknik adam, kulüp üyeleriyle yaptığı ilk görüşmeden itibaren prensiplerini net ve kararlı bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti:

«Takıma geldiğim ilk gün futbolculara söylediğim tek şey şuydu: Benim için bu, tamamen yeniden başlamak demek. Benim gözümde her futbolcu sıfırdan, aynı başlangıç çizgisinden başlıyor. Sezon öncesi hazırlık dönemi, bir anlamda transfer döneminin nasıl geçeceğini de belirleyecek», — dedi Maresca.

Taktik reformlar ve 10 günlük sonuç

«Manchester Cityteknik direktörü, takımın oyununa getirilen yenilikleri ve futbolcuların bu sürece yaklaşımını övdü. Maresca, şu anda taktik organizasyonlar, topla ve topsuz oyun ile ilgili yeni unsurlar üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti:

«Futbolcular, yeni teknik direktörle çalışmaya hazır olduklarını gösterdi. Taktik organizasyonlarda, topla ve topsuz oyunda bazı değişiklikler yaptık ve diğer unsurlara da odaklandık. Temel yenilik bu, ancak yıllardır burada çalışan oyuncuların işe yaklaşımı da çok önemli. Birlikte geçirdiğimiz bu 10 gün büyük önem taşıyor. Futbolcularla yakın iletişim kurmam gerekiyor; bu, gelecek için çok önemli», — Maresca'nın sözlerine kulübün basın servisi yer verdi.

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