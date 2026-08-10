Julián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladı

·63·Spor
Julián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladı

Spor basınında yer alan bilgilere göre Arjantin Milli Takımı'nın forveti Julián Álvarez bugün Atlético Madrid'in sezon öncesi hazırlıklarına dönüyor. Futbolcu, Madrid ekibinin yönetimini Barcelona ile transfer görüşmelerine başlamak zorunda bırakmak umuduyla özel bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu haftanın, forvetin geleceği ve Katalan kulübüne transfer olma ihtimali açısından belirleyici olması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere forvet, Dünya Kupası sırasında Barcelona'ya transfer olma arzusunu kamuoyu önünde açıkça dile getirmişti. Ancak bunun ardından durum iyice gerildi. Atlético kulübü, FIFA'ya ve İspanya Futbol Federasyonu'na resmî şikâyette bulunarak Katalan ekibini, sözleşmesi devam eden bir futbolcuyla koruma dönemi içinde görüşme yapmakla suçladı.

Kulüp yönetimi ve Diego Simeone kararlı

Atlético'nun genel müdürü Miguel Ángel Gil Marín ve kulüp başkanı Enrique Cerezo, futbolcuyu yaz transfer döneminde hiçbir koşulda satmayacaklarını kesin bir dille vurguladı. Teknik direktör Diego Simeone de geçen haftanın sonunda bu konudaki sert tutumunu ortaya koydu.

“Durum açık, kulüp kararını verdi” diyen Arjantinli teknik adam kısa ve net bir açıklama yaptı. Madrid ekibinin teknik direktörü ve yönetiminin bu denli kararlı olması transfer sürecini daha da karmaşık hâle getiriyor.

Diğer yandan Barcelona, Álvarez'in açıklamasının ardından hemen harekete geçerek ilk resmî teklifini göndermiş ve ilgisini kamuoyuna duyurmuştu. Ancak Katalanlar son haftalarda sessiz kalmayı tercih etti. Kulüp yönetimi, bu transferin son derece zor ilerleyeceğinin farkında olarak her adımını büyük bir dikkatle atıyor.

Julián Álvarez'in antrenmanlara dönmesi ve kulüp yönetimine iletmesi beklenen özel talebi, mevcut durumu yeniden değiştirebilir. Futbolcu transfer konusunda resmî baskıyı artırırsa Atlético yönetiminin tutumunu yeniden gözden geçirmek zorunda kalması ihtimal dâhilinde.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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