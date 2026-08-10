Girona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyor

·52·Spor
Girona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyor

İspanya’nın Girona kulübü, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan’da zor günler geçiren orta saha oyuncusu Unai Hernández’i geri getirme görüşmelerinde kritik aşamaya geldi. Goal.com’un haberine göre Katalan ekibi, altyapısından yetişen futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Girona, LaLiga Hypermotion’ın yeni sezonu öncesindeki hazırlıklarını tamamladı. Kike Álvarez yönetimindeki ekip, yaz dönemindeki hazırlık maçlarında yalnızca bir galibiyet alırken son karşılaşmada Nàstic ile 1-1 berabere kaldı. Sezon öncesi maçlarındaki sonuçlar teknik heyette birçok soru işareti oluşturuyor.

Transfer ayrıntıları ve mali şartlar

Suudi Arabistan merkezli Al-Riyadiya’nın haberine göre Al-Ittihad, Hernández’i bir sezonluğuna kiralamak için yapılan resmî teklifi değerlendiriyor. Taraflar arasındaki temel görüşmeler, futbolcunun Orta Doğu’daki yüksek maaşına ilişkin mali konulara odaklanıyor.

Girona yönetimi, futbolcunun yüksek maaşının yalnızca küçük bir bölümünü üstlenmeyi, kalan kısmın ise Al-Ittihad tarafından ödenmesini öneriyor. Malgrat de Mar doğumlu orta saha oyuncusu, ülkesinde yeniden kilit bir figür olmak ve eski formuna kavuşmak istiyor.

Futbolcunun kariyer yolculuğu

Unai Hernández’in son yıllardaki kariyeri önemli değişimlerle geçti. Profesyonel kariyerinin ilk yıllarını Girona akademisinde geçiren oyuncu, daha sonra Barcelona’ya transfer oldu. 2022’de La Masia akademisine katılan hücuma dönük orta saha oyuncusu, Barça Atlètic’in önemli futbolcularından biri hâline geldi.

Parlak performansları yabancı kulüplerin ilgisini çekti ve Ocak 2025’te Al-Ittihad, Barcelona’ya 4,5 milyon avro ve ek bonuslar ödeyerek futbolcuyu kadrosuna kattı. Ancak Jeddah ekibindeki kariyeri beklendiği gibi ilerlemedi ve oyuncu daha sonra Suudi Pro Lig’in başka bir takımı olan Al-Shabab’a kiralandı.

GironaUnai HernándezAl-IttihadLaLigaTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Julián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıJulián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıBugün, 02:35Darwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduDarwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduBugün, 02:16Monaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiMonaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiBugün, 01:34Juventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorJuventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorBugün, 00:55Florian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunFlorian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunBugün, 00:33Rodri transferi Barcelona'da köklü değişikliklere yol açacakRodri transferi Barcelona'da köklü değişikliklere yol açacakDün, 23:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)