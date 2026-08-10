Girona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyor

İspanya’nın Girona kulübü, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan’da zor günler geçiren orta saha oyuncusu Unai Hernández’i geri getirme görüşmelerinde kritik aşamaya geldi. Goal.com’un haberine göre Katalan ekibi, altyapısından yetişen futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Girona, LaLiga Hypermotion’ın yeni sezonu öncesindeki hazırlıklarını tamamladı. Kike Álvarez yönetimindeki ekip, yaz dönemindeki hazırlık maçlarında yalnızca bir galibiyet alırken son karşılaşmada Nàstic ile 1-1 berabere kaldı. Sezon öncesi maçlarındaki sonuçlar teknik heyette birçok soru işareti oluşturuyor.

Transfer ayrıntıları ve mali şartlar

Suudi Arabistan merkezli Al-Riyadiya’nın haberine göre Al-Ittihad , Hernández’i bir sezonluğuna kiralamak için yapılan resmî teklifi değerlendiriyor. Taraflar arasındaki temel görüşmeler, futbolcunun Orta Doğu’daki yüksek maaşına ilişkin mali konulara odaklanıyor.

Girona yönetimi, futbolcunun yüksek maaşının yalnızca küçük bir bölümünü üstlenmeyi, kalan kısmın ise Al-Ittihad tarafından ödenmesini öneriyor. Malgrat de Mar doğumlu orta saha oyuncusu, ülkesinde yeniden kilit bir figür olmak ve eski formuna kavuşmak istiyor.

Futbolcunun kariyer yolculuğu

Unai Hernández’in son yıllardaki kariyeri önemli değişimlerle geçti. Profesyonel kariyerinin ilk yıllarını Girona akademisinde geçiren oyuncu, daha sonra Barcelona’ya transfer oldu. 2022’de La Masia akademisine katılan hücuma dönük orta saha oyuncusu, Barça Atlètic’in önemli futbolcularından biri hâline geldi.

Parlak performansları yabancı kulüplerin ilgisini çekti ve Ocak 2025’te Al-Ittihad, Barcelona’ya 4,5 milyon avro ve ek bonuslar ödeyerek futbolcuyu kadrosuna kattı. Ancak Jeddah ekibindeki kariyeri beklendiği gibi ilerlemedi ve oyuncu daha sonra Suudi Pro Lig’in başka bir takımı olan Al-Shabab’a kiralandı.