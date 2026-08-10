Darwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurdu

·113·Spor
Darwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurdu

Liverpool'un eski forveti Darwin Núñez, vatandaşı Ronald Araújo'nun İngiliz kulübüne transfer olduğunu resmi açıklamadan önce sosyal medya üzerinden duyurdu. Liverpool Echo'nun haberine göre Merseyside ekibi, Barcelona'nın savunmacısını sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katarken anlaşmada oyuncuyu 47 milyon sterlin karşılığında kalıcı olarak satın alma opsiyonu da bulunuyor. Goal.com haber veriyor.

Liverpool kulübü yeni savunmacısını henüz resmen tanıtmazken, geçen yaz Al-Hilal'e transfer olan Darwin Núñez bu görevi üstlendi. Núñez cuma günü X'te (eski adıyla Twitter) Ronald Araújo ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak transfer haberini tüm futbol dünyasına duyurdu ve taraftarların beğenisini kazandı.

Ronald Araújo Liverpool formasıyla

Darwin Núñez samimi mesajında eski takımına duyduğu sonsuz sevgiyi ifade ederek yeni takım arkadaşına başarılar diledi. Núñez paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu büyük kulüpte senin için en iyisini diliyorum dostum. LFC taraftarlarının sevgisini ve desteğini nasıl hissettiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum; onlar çok özel ve bunu sana tekrar tekrar hissettirecekler" diyerek vatandaşı için kutlama mesajı yayımladı.

Bu transfer, Ibrahima Konaté'nin kısa süre önce bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmasının ardından Liverpool savunmasında oluşan boşluğu doldurmak için önemli bir adım oldu. Ronald Araújo, La Liga'daki başarılı kariyeri boyunca Barcelona formasıyla 213 maça çıkarak üç lig şampiyonluğu ve beş yerel kupa kazandı.

Uruguaylı stoper ayrıca 2022 ve 2024 sezonlarının sonunda İspanya liginin yılın takımında yer aldı. Deneyimli futbolcunun gelişi, Liverpool kadrosundaki sorunlu boşluğu doldurmaya yardımcı olacak.

Darwin Núñez'in bu haberi kulüp yetkilileri henüz herhangi bir açıklama yapmadan duyurması, taraftarlar arasında yoğun tartışmalara yol açtı. İnternet kullanıcıları eski forvetin bu hamlesini esprili ve neşeli bir şekilde karşılayarak kendisine teşekkür etti.

Darwin NúñezRonald AraújoLiverpoolBarcelonaTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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