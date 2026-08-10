Starlink yörünge filosu 100 bin uyduya çıkarılacak

·35·Teknoloji
Starlink yörünge filosu 100 bin uyduya çıkarılacak

Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketi, küresel Starlink uydu ağını genişletmeye yönelik iddialı planlarını açıkladı. Gelecekte bu yörünge filosunun, akıllı telefonları doğrudan ağa bağlamak üzere tasarlanan Direct-to-Cell uyduları da dahil olmak üzere 100.000’i aşması bekleniyor. Bu gelişme, küresel internet altyapısı ve iletişim pazarında köklü bir dönüşüme yol açabilir. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un verilerine göre, bu yılın ilkbahar aylarında Dünya yörüngesinde faaliyet gösteren Starlink uydularının sayısı yaklaşık 10.000’di. Yatırımcı Sawyer Merritt, ağın geleceğini değerlendirirken Starlink’in V3 nesline geçişinin ve filonun 100.000 cihaza çıkarılmasının toplam ağ kapasitesini yaklaşık 100 kat artıracağını öngörmüştü. Ona göre her bir V3 uydusu, önceki V2 nesline kıyasla 10 kat daha yüksek veri aktarım hızı sağlayabilir.

Teknolojik sıçrama ve devasa performans

Elon Musk, yatırımcının genel tahminlerini doğrulayarak sistem performansının daha da büyük ölçekte artacağını vurguladı. SpaceX CEO’suna göre Starlink uydularının gelecek nesilleri, V2 sürümüyle karşılaştırıldığında 50 kattan fazla daha yüksek kapasiteye sahip olabilir. Bu da abonelere daha hızlı ve istikrarlı internet bağlantısı sunacak.

Uydu filosunu bu denli büyük bir ölçeğe taşımak, doğrudan Starship ağır roket sisteminin yeteneklerine bağlı. Yeni nesil uyduları yeterli sayıda yörüngeye taşımada başlıca rolü bu uzay aracı üstlenecek. Roket sisteminin başarılı şekilde geliştirilmesi, ağın hızlı bir biçimde genişletilmesini sağlayacak.

Küresel internet pazarında rekabet

Uzmanlara ve şirket CEO’suna göre böylesine büyük ölçekli bir genişleme, gelecekte tüm telekomünikasyon pazarını değiştirecek. Elon Musk’ın önceki açıklamalarına göre, rakip uydu sistemleri kapasitelerini 10 kat artırsa bile gelecekte küresel IP trafiğinin yüzde 90’ından fazlası Starlink’in payına düşebilir.

Bu teknolojinin gelişimi yalnızca uzak bölgelere internet erişimi sağlamakla kalmayıp, dünya genelinde veri alışverişinin hızını ve kalitesini yeni bir seviyeye taşımada da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkelerde bu tür küresel teknolojilerin yaygınlaşmasının, gelecekte internet kapsama alanını önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor.

StarlinkElon MuskSpaceXİnternetTeknolojiler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin’de Long March 7A Roketi Kaza YaptıÇin’de Long March 7A Roketi Kaza YaptıBugün, 19:24Klaviyo'daki güvenlik hatası nedeniyle kullanıcı parolalarının sızdığı ortaya çıktıKlaviyo'daki güvenlik hatası nedeniyle kullanıcı parolalarının sızdığı ortaya çıktıBugün, 19:23Ceva Logistics siber saldırıya uğradı ve bu durum dünya çapındaki ağları etkilediCeva Logistics siber saldırıya uğradı ve bu durum dünya çapındaki ağları etkilediBugün, 19:21Google Play mağazasında ilk rakip uygulama kataloğu ortaya çıktıGoogle Play mağazasında ilk rakip uygulama kataloğu ortaya çıktıBugün, 18:54Katalyst uzay aracını yavaşlatarak Swift görevine devam ediyorKatalyst uzay aracını yavaşlatarak Swift görevine devam ediyorBugün, 18:30GPS ve mobil internet olmadan çalışan ulaşım takip sistemi geliştirildiGPS ve mobil internet olmadan çalışan ulaşım takip sistemi geliştirildiBugün, 17:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor