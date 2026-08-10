Starlink yörünge filosu 100 bin uyduya çıkarılacak

Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketi, küresel Starlink uydu ağını genişletmeye yönelik iddialı planlarını açıkladı. Gelecekte bu yörünge filosunun, akıllı telefonları doğrudan ağa bağlamak üzere tasarlanan Direct-to-Cell uyduları da dahil olmak üzere 100.000’i aşması bekleniyor. Bu gelişme, küresel internet altyapısı ve iletişim pazarında köklü bir dönüşüme yol açabilir. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un verilerine göre, bu yılın ilkbahar aylarında Dünya yörüngesinde faaliyet gösteren Starlink uydularının sayısı yaklaşık 10.000’di. Yatırımcı Sawyer Merritt, ağın geleceğini değerlendirirken Starlink’in V3 nesline geçişinin ve filonun 100.000 cihaza çıkarılmasının toplam ağ kapasitesini yaklaşık 100 kat artıracağını öngörmüştü. Ona göre her bir V3 uydusu, önceki V2 nesline kıyasla 10 kat daha yüksek veri aktarım hızı sağlayabilir.

Teknolojik sıçrama ve devasa performans

Elon Musk, yatırımcının genel tahminlerini doğrulayarak sistem performansının daha da büyük ölçekte artacağını vurguladı. SpaceX CEO’suna göre Starlink uydularının gelecek nesilleri, V2 sürümüyle karşılaştırıldığında 50 kattan fazla daha yüksek kapasiteye sahip olabilir. Bu da abonelere daha hızlı ve istikrarlı internet bağlantısı sunacak.

Uydu filosunu bu denli büyük bir ölçeğe taşımak, doğrudan Starship ağır roket sisteminin yeteneklerine bağlı. Yeni nesil uyduları yeterli sayıda yörüngeye taşımada başlıca rolü bu uzay aracı üstlenecek. Roket sisteminin başarılı şekilde geliştirilmesi, ağın hızlı bir biçimde genişletilmesini sağlayacak.

Küresel internet pazarında rekabet

Uzmanlara ve şirket CEO’suna göre böylesine büyük ölçekli bir genişleme, gelecekte tüm telekomünikasyon pazarını değiştirecek. Elon Musk’ın önceki açıklamalarına göre, rakip uydu sistemleri kapasitelerini 10 kat artırsa bile gelecekte küresel IP trafiğinin yüzde 90’ından fazlası Starlink’in payına düşebilir.

Bu teknolojinin gelişimi yalnızca uzak bölgelere internet erişimi sağlamakla kalmayıp, dünya genelinde veri alışverişinin hızını ve kalitesini yeni bir seviyeye taşımada da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkelerde bu tür küresel teknolojilerin yaygınlaşmasının, gelecekte internet kapsama alanını önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor.