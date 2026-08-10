Manchester United ve Barcelona rekabetindeki beklenmedik engel

İngiltere'nin Manchester United kulübü, İspanya'nın gelecek vadeden genç savunmacısı Jorge Salinas'ı kadrosuna katma girişimlerinde ciddi bir engelle karşılaştı. Racing Santander Teknik Direktörü José Alberto, futbolcunun bu yaz transfer döneminde kulüpten ayrılma niyetinde olmadığını kesin bir dille vurguladı. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre 19 yaşındaki İspanyol futbolcu, Racing'in La Liga'ya yükselmesindeki önemli katkısı sayesinde yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi. Manchester United yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için onu öncelikli hedef olarak belirlemişti.

Teknik direktör ve yönetimin tutumu

Alavés'e karşı oynanan hazırlık maçının ardından konuşan José Alberto, futbolcularının çevresindeki bitmek bilmeyen söylentilerden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. Ona göre Salinas ve Gustavo Puerta'nın geçerli sözleşmeleri bulunuyor ve ikisi de takım için çok önemli oyuncular.

"Ayrılmak istemediklerini her gün gösteriyorlar. Ancak bu dünyanın nasıl işlediğini çok iyi biliyoruz; serbest kalma bedellerinin belirlendiği şartlar var. Herhangi bir takım gelip bu bedeli öderse artık bizim oyuncumuz olmaktan çıkarlar" diye ekledi Racing Teknik Direktörü.

Transfer piyasasındaki mali rekabet

Manchester United, transferdeki öncelikli hedefi olarak görülen Lewis Hall için yürütülen görüşmelerin tıkanmasının ardından Salinas'a yöneldi. İngiliz kulübü, sakatlık sorunlarına yatkın Luke Shaw'a uygun bir alternatif bulmak amacıyla oyuncunun bonservisini almaya hazır.

Ancak Katalan kulübü Barcelona da bu transfer için ciddi bir rekabet yürütüyor. Katalanlar, Salinas'ı sol bekteki uzun süredir devam eden sorunu çözecek ideal bir seçenek olarak görüyor. Buna rağmen kulübün mali kısıtlamaları, Premier Lig devine fırsat sunuyor.

Serbest kalma bedeli ve gelecek planları

Kaynaklara göre İspanya genç milli takımının oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüpler, 16 milyon avroluk serbest kalma bedelinin tamamını ödemek zorunda. Manchester United bu miktarı hemen ödeyebilecek durumda olsa da Barcelona, çeşitli bonuslar ve kiralama şartlarını içeren taksitli ödeme teklifleri sunuyor.

Racing Sportif Direktörü Chema Aragón, kulübün üst lige dönmesinin ardından kadroyu korumak istediğini, ancak Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin mali gücü karşısında çaresiz kalabileceklerini kabul etti. Kulüp, altyapısından yetişen oyuncusunu düşük bir bedelle göndermeyeceğini ve ona büyük değer verdiğini kesin bir dille vurguladı.