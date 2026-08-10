SpaceX, Starship uzay aracını okyanustan fırlatıp yakalamayı hedefliyor

·84·Teknoloji
SpaceX, Starship uzay aracını okyanustan fırlatıp yakalamayı hedefliyor

Havacılık ve uzay sektörünün önde gelen oyuncularından SpaceX, gelecekte ağır sınıf Starship uzay aracı sistemini okyanustaki yüzer platformlardan fırlatma ve geri yakalama fikrini aktif biçimde destekliyor. ixbt.com'un haberine göre şirket, bu büyük planı hayata geçirmek için ABD düzenleyici kurumlarından gerekli izinleri almaya çalışıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Bu deniz platformlarının gelecekte Starship'in düzenli uçuşlarını destekleyen altyapının önemli bir parçası olması bekleniyor. Böyle bir yaklaşım, uzay aracı fırlatmaları arasındaki süreyi önemli ölçüde kısaltabilir. Uzmanlara göre bu teknoloji, uçuş sıklığını artırmada ve sistem verimliliğini yeni bir seviyeye taşımada belirleyici rol oynayacak.

Okyanus platformlarının avantajları

Yüzer kompleksler, mevcut uzay üslerine ve kara altyapısına bağlı kalmadan okyanusun gerekli bölgelerine yerleştirilebilir. Bu özellik SpaceX için özellikle büyük önem taşıyor; şirket Starship sistemini tamamen yeniden kullanılabilir hâle getirmeyi hedefliyor.

Günümüzde kara platformlarının kullanılması bazı kısıtlamalara yol açıyor. Okyanusta ise güvenlik gereklilikleri doğrultusunda uygun noktaları seçme imkânı genişliyor. Bu da gelecekteki büyük ölçekli uzay görevlerini başarıyla gerçekleştirme yolunda önemli bir adım.

Geleceğin altyapısı ve beklentiler

Planlara göre Starship'in gelecekte düzenli olarak Dünya'ya dönen görevler gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için kara ve deniz üzerindeki fırlatma platformlarından oluşan geniş bir ağ kurulmalı. Deniz platformlarının bu küresel altyapının ayrılmaz bir parçası olması planlanıyor.

ABD düzenleyici kurumları tarafından hâlen değerlendirilen bu girişim olumlu sonuçlanırsa, özel uzay uçuşları tarihinde yeni ve görkemli bir sayfa açılacak. SpaceX, belirlediği iddialı hedeflere ulaşmak ve insanlığın uzaya erişim olanaklarını daha da genişletmek için teknik kapasitesini adım adım artırıyor.

SpaceXStarshipUzayTeknolojiABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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