Zeekr 7X elektrikli crossover'ının yanma nedeni açıklandı

Çin'in Ningbo kentinde meydana gelen Zeekr 7X elektrikli crossover yangınıyla ilgili üretici resmi açıklamasını yayımladı. Bu yılın 9 Ağustos'unda gerçekleşen olay sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak ixbt.com'un haberine göre yangına aracın teknik durumundaki gizli kusurların neden olduğu belirlendi. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Olay sırasında elektrikli crossover, şarj istasyonunun yakınında duruyordu ancak şebekeye bağlı değildi. Tanıkların çektiği videolarda araçtan aniden duman çıktığı, ardından alt kısmından kıvılcımlar ve alevler yükseldiği görülüyor. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayda kimse yaralanmadı.

İnceleme sonuçları ve temel nedenler

Olayın ardından Zeekr uzmanları tarafından yürütülen ön incelemenin sonuçlarına göre aracın daha önce ciddi bir trafik kazası geçirdiği belirlendi. Daha da önemlisi, araç kazadan sonra üreticinin resmi servis merkezinde uygun şekilde incelenmemiş ve kaliteli bir onarımdan geçirilmemişti.

Şirket temsilcileri, söz konusu çarpışma sırasında oluşan ve giderilmeyen hasarların sonunda yangına yol açtığını belirtti. Yüksek voltajlı sistemler ile akü grubundaki hasarların bu tür tehlikeli durumlara neden olabileceği bir kez daha doğrulandı.

Güvenlik önlemleri ve öneriler

Bu olayın ardından Zeekr, tüm elektrikli araç sahiplerine kesin bir uyarıda bulundu. Sektör uzmanlarının hatırlattığı üzere, her türlü ciddi trafik kazasından sonra aracın elektrik sistemi, güç ünitesi, yüksek voltajlı sistemi ve gövdesi mutlaka yetkin uzmanlar tarafından kontrol edilmelidir.

Ayrıca ikinci el piyasasından elektrikli araç satın almak isteyenlere aracın kaza geçmişini ve onarım süreçlerini dikkatle incelemeleri tavsiye edildi. Akünün ve yüksek voltajlı parçaların durumunu bağımsız olarak değerlendirmek, ileride benzer sorunların yaşanmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Bilgi için: Zeekr 7X modeli yalnızca Çin iç pazarında değil, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde, aralarında bölgemizin de bulunduğu pazarlarda aktif olarak satılıyor. Ayrıca bu modern crossover, 2025 yılında güvenlik alanındaki prestijli Euro NCAP testlerinden beş yıldızla geçmeyi başarmıştı.