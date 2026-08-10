Jeff Bezos, Liverpool kulübü hisselerinin üçte birini satın alıyor

·40·Spor
Jeff Bezos, Liverpool kulübü hisselerinin üçte birini satın alıyor

Dünyaca ünlü Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos liderliğindeki konsorsiyum, İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen takımlarından Liverpool'un hisselerinin yaklaşık üçte birini satın alma görüşmelerinde son aşamaya geldi. Sky News'in bildirdiğine göre bu büyük anlaşma tamamlanmak üzere ve İngiliz futbolundaki en önemli finansal değişimlerden biri olabilir. Goal.com haber veriyor.

İngiliz medyasının aktardığı ve Ansa ajansının da doğruladığı bilgilere göre, Liverpool'un 2010'dan bu yana ana hissedarı olan Fenway Sports Group (FSG), büyük anlaşmanın ayrıntılarını bu hafta resmen açıklamaya hazırlanıyor. Anfield ekibini yöneten yönetim, kulübün finansal gücünü daha da artırmak ve uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmek amacıyla bu ortaklığa onay verdi.

Finansal gelişmeler ve FSG stratejisi

Fenway Sports Group, yıllar boyunca Liverpool'u istikrarlı biçimde geliştirerek Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri haline getirmeyi başardı. Ancak modern futbolun gereklilikleri, transfer piyasasındaki yüksek harcamalar ve altyapının daha da geliştirilmesi ek yatırımlar gerektiriyor. Jeff Bezos'un dahil olduğu konsorsiyumun yatırımıyla kulüp için yeni ekonomik fırsatların ortaya çıkması bekleniyor.

Taraflar şu anda sözleşmenin son ayrıntıları üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Amazon kurucusunun yatırım grubunun kulüp hisselerinin yaklaşık yüzde 33'üne sahip olacağı bildirildi. Bu durum, Liverpool'un hissedarlık yapısında önemli bir değişiklik yaratacak ve gelecekteki stratejik kararları şüphesiz etkileyecek.

İngiliz futbolunda yeni dönem

Son yıllarda dünyanın en zengin girişimcileri ve fonları, İngiltere Premier Ligi kulüplerine aktif biçimde yatırım yapıyor. Liverpool gibi tarihi ve büyük bir taraftar kitlesine sahip bir takımın böylesine güçlü bir yatırımcıyla anlaşma sağlamasının ligdeki rekabeti daha da artırması bekleniyor. Özellikle takımın transfer politikası ve stadyum çevresindeki altyapı geliştirme çalışmaları yeni bir aşamaya taşınabilir.

Uzmanlara göre anlaşmanın resmen açıklanması futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak. Dikkat çekici nokta ise FSG'nin kulüp üzerindeki tam kontrolünü kaybetmeden, küresel ölçekteki en büyük iş dünyası temsilcilerinden birini ortak olarak bünyesine katması. Bu durum, Liverpool'un uzun vadeli istikrarını ve finansal güvenliğini sağlamaya katkı sunacak.

LiverpoolJeff BezosAmazonİngiltere Premier LigiFutbol Haberleri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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