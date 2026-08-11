Resmî: Metallurg'un başantrenörü Ilhom Mo‘minjonov istifa etti

·61·Spor
Resmî: Metallurg'un başantrenörü Ilhom Mo‘minjonov istifa etti

Bekabad'ın Metallurg kulübünün teknik heyetinde önemli bir değişiklik yaşandı. Takımın başantrenörü Ilhom Mo‘minjonov görevinden istifa etme kararı aldı ve kulüp yönetimi dilekçesini kabul etti.

Sezon başında takımın önüne Süper Lig'e yükselme gibi önemli bir hedef konulmuştu. Ancak ilk devrede yaşanan beklenmedik puan kayıpları nedeniyle Metallurg, lig tablosunda liderler grubunun gerisinde kaldı.

Yaypan maçı ve bardağı taşıran son damla

İstifaya yol açan son olay, Pro Lig'in 14. haftasında yaşandı. Bekabad'da Fergana temsilcisi Yaypan'ı konuk eden Metallurg, karşılaşma boyunca skor üstünlüğünü elinde tutmasına rağmen maçı mağlubiyetle tamamladı ve değerli puanları kaybetti.

Karşılaşmanın ardından başantrenör Ilhom Mo‘minjonov kulüp yönetimiyle görüşerek istifasını sundu.

Kulüp yönetiminin resmî kararı

Kulüp yönetimi, mevcut lig durumu, takımın son sonuçları ve teknik direktörün kişisel talebini ayrıntılı şekilde değerlendirdikten sonra istifa dilekçesini kabul etme kararı aldı.

“Oluşan durum, teknik direktörün talebi ve tüm detaylar dikkate alınarak kulüp yönetimi, Ilhom Mo‘minjonov'un istifa dilekçesini kabul etti” ifadelerine Bekabad kulübünün resmî açıklamasında yer verildi.

Ilhom Mo‘minjonov yönetimindeki Metallurg'un istatistikleri

Ilhom Mo‘minjonov yönetiminde Metallurg, mevcut şampiyona kapsamında toplam 14 karşılaşma oynadı:

  • Galibiyet: 6

  • Beraberlik: 4

  • Mağlubiyet: 4

Kulübün, takımı geçici olarak yönetecek teknik direktör veya yeni başantrenör adayı hakkında ek açıklama yapması bekleniyor.

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Ilhom Mo‘minjonovMetallurgBekabadFergana
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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