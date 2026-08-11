Ronald Araujo Liverpool'a transferinin nedenlerini ve yeni forma numarasını anlattı

Yaz transfer döneminin en beklenmedik ve ses getiren anlaşmalarından biri gerçekleşti: Barcelona savunmacısı Ronald Araujo, kariyerine İngiltere Premier Lig'inde devam edecek. 27 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Merseyside ekibine katıldı. Bu anlaşma, Liverpool'un savunma hattını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre kulüpler arasındaki görüşmeler başarıyla sonuçlandı ve anlaşmaya oyuncunun ileride bonservisiyle transfer edilmesi seçeneği de eklendi. Buna göre Liverpool, gelecek yaz futbolcunun transferini 47,14 milyon sterlin karşılığında kalıcı hâle getirebilir. Bu da savunmacının gelecekte İngiliz kulübünde uzun süre kalması için iyi bir fırsat yaratıyor.

Yeni takımındaki forma numarasının hikâyesi

Katalan kulübünde forma giydiği dönemde 4 numarayı seçen deneyimli futbolcu, yeni takımında bu numarayı alamadı. Bunun nedeni, Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'in 4 numaralı formayı giymesi. Bu nedenle Araujo, 33 numarayı seçti. Bu forma numarası kulüpte en son on yıl önce Jordon Ibe tarafından kullanılmıştı.

İnanç ve profesyonel kariyerin uyumu

Futbolcu, yeni forma numarasını tesadüfen seçmediğini ve bu tercihin derin bir anlam taşıdığını gizlemedi. Araujo'ya göre bu numara, profesyonel kariyerinin ilk adımlarıyla yakından bağlantılı. Ayrıca kişisel inancı ve dini görüşleri açısından da özel bir önem taşıyor.

Ronald Araujo, tercihi hakkında konuşurken bu konuyu aile üyeleri ve yakın arkadaşlarıyla da görüştüğünü belirtti. Futbolcuya göre bu numara, yalnızca futbol yolculuğunun başlangıcını değil, hayatındaki manevi değerleri de yansıtıyor.

“Bu, sevdiğim ve benim için çok özel olan bir numara. İlginç olan şu ki profesyonel bir takımdaki ilk maçımda da bu numarayla oynamıştım. Ayrıca kişisel bir anlamı da var; inancım, Tanrı ve din ile ilişkimle bağlantılı,” diye konuştu savunmacı.

İngiliz futboluna mümkün olduğunca hızlı uyum sağlamayı planlayan futbolcu, yeni takımında Virgil van Dijk başta olmak üzere dünya yıldızlarıyla birlikte oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Araujo, yeni takım arkadaşlarıyla tanışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.