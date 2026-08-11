Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool: 2026/27 sezonu için tahmini kadro

·3·Spor
Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool: 2026/27 sezonu için tahmini kadro

Liverpool'un başına geçen İspanyol teknik direktör Andoni Iraola, Anfield'da Jürgen Klopp döneminin yüksek tempolu ve etkileyici oyun tarzını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Planet Football'a göre yeni teknik direktörün göreve gelmesiyle takımın oyununda büyük bir değişim yaşanması ve gelecek 2026/27 sezonunda sahadaki taktik yaklaşımın tamamen farklılaşması bekleniyor. Bu değişiklikler yalnızca oyun felsefesini değil, ilk 11'in yapısını da doğrudan etkileyecek. Bu konuda Goal.com şunları aktarıyor.

Iraola'nın futbol felsefesi, çoğu kişi tarafından yüksek yoğunluğa dayanan ve rakibi sürekli baskı altında tutan agresif bir oyun tarzı olarak tanımlanıyor. Takımın önceki altın dönemine özgü bu yüksek tempolu yaklaşımın mevcut kadrodaki birçok futbolcuya fayda sağlaması bekleniyor. Liverpool son yıllarda önemli değişimler yaşamış olsa da teknik direktörün talep ettiği yüksek pres, takımın ruhuyla örtüşüyor.

Savunma hattındaki yenilikler ve taktik değişiklikler

Taktik açıdan Iraola'nın 4-2-3-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor; ancak kendine özgü oyun tarzının geçen sezonki futboldan farklı olacağı kesin. Savunma hattının önemli ölçüde yenilenmesi planlanırken, özellikle Rennes'ten transfer edilen Jérémy Jacquet'nin kısa sürede ilk 11'e yerleşmesi bekleniyor. Atletik özellikleri, teknik direktörün talep ettiği önde kurulan savunma hattına mükemmel uyum sağlıyor.

Ayrıca kiralık olarak kadroya katılan Ronald Araújo, savunmanın merkezine ihtiyaç duyulan deneyimi getirecek. Sol bekte ise Miloš Kerkez'in Anfield'daki ikinci sezonunda kendini tamamen bulması bekleniyor. Bournemouth'ta aynı teknik direktörün yönetiminde iyi performans gösteren genç bek için yeni sistem, gerçek bir parıltı dönemi olabilir.

Orta saha ve hücumdaki kilit isimler

Goal.com'un haberine göre orta saha ve hücum hattı, Iraola'nın taktik sisteminin temel motoru olacak. Yüksek pres becerileriyle Dominik Szoboszlai, yeni teknik direktörün beklentilerine mükemmel uyan bir futbolcu olarak önemli rol oynayacak. Macar orta sahanın kendisi için en uygun pozisyonda tam anlamıyla öne çıkması bekleniyor.

Bununla birlikte Florian Wirtz de takımda büyük bir sezon geçirmeye hazır. Topsuz oyundaki yüksek hareketliliği ve çalışma kapasitesi, İspanyol teknik direktörün oyun tarzına son derece uygun. Hücumun ucunda ise Alexander Isak kilit isimlerden biri olacak; teknik direktörün akıllı pres anlayışından yararlanarak ceza sahası çevresindeki bitiriciliğini yeniden sergilemeye çalışacak.

LiverpoolAndoni IraolaPremier LigTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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