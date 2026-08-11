Filip Jørgensen Strasbourg'a transfer oldu

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Filip Jørgensen Strasbourg'a transfer oldu

Londra ekibi Chelsea, kaleci Filip Jørgensen'in 2026-27 sezonu için Fransa'nın Strasbourg takımına kiralandığını resmen açıkladı. Goal.com'un haberine göre 24 yaşındaki Danimarkalı kaleci, Stamford Bridge'de ilk 11 şansının azalması nedeniyle düzenli forma giymek amacıyla Ligue 1 ekibine katıldı. Goal.com haber veriyor.

Taraflar arasındaki anlaşma yalnızca bir sezonluk kiralık sözleşmesini kapsıyor ve kontratta oyuncunun satın alma opsiyonuna yer verilmiyor. Strasbourg yönetimi bu transferle takımın savunma hattını güçlendirmeyi ve Avrupa deneyimine sahip bir kaleciyle kadrosunu tamamlamayı hedefliyor.

Yeni Başlangıç Ve Strasbourg'daki Fırsatlar

Filip Jørgensen, 2024 yazında Villarreal'den Chelsea'ye transfer olmuştu. Londra ekibinde geçirdiği süre boyunca toplam 36 maçta forma giydi. Kariyerinin en parlak anları, Mayıs 2025'te UEFA Konferans Ligi'nde kazanılan zafer ve aynı yaz elde edilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuyla geldi.

Buna rağmen geçen sezon dört farklı turnuvada 12 kez forma giyen ve yerel kupalarda yarı finale kadar yükselen Jørgensen, Robert Sánchez ile rekabette ilk tercih edilen kaleci konumunu kaybetti. Bunun sonucunda genç file bekçisi, kariyerini yeniden rayına oturtmak için Fransa'ya gitmeye karar verdi.

Kulüplerin Gelecek Planları

Strasbourg ile Chelsea arasındaki stratejik ortaklık, bu transferin gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Ligue 1'i geçen sezon sekizinci sırada tamamlayan Strasbourg, yeni sezondaki ilk maçını 21 Ağustos'ta deplasmanda Marseille'e karşı oynayacak. Bu karşılaşma, Jørgensen için yeni takımındaki ilk maç fırsatı olabilir.

Chelsea ise İngiltere Premier Ligi'nin 2026-27 sezonuna üç gün sonra Fulham karşısında oynayacağı Londra derbisiyle başlayacak. Chelsea yönetimi resmi bir açıklama yayımlayarak Danimarkalı kaleciye Fransa'daki kariyerinde başarılar diledi ve onu destekleyeceğini belirtti.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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