Arsenal Efsanesi Marcus Rashford ile Myles Lewis-Skelly Takasını Destekledi

·0·Spor
Arsenal Efsanesi Marcus Rashford ile Myles Lewis-Skelly Takasını Destekledi

Londra kulübü Arsenal'ın eski savunma oyuncusu Lee Dixon, Manchester United forveti Marcus Rashford ile genç yetenek Myles Lewis-Skelly'nin takasının her iki takım için de faydalı olabileceğini söyledi. BestBettingSites'ın aktardığına göre deneyimli isim, bu hamlenin Londra ekibine tecrübe kazandıracağını, genç futbolcuya ise ilk 11'de düzenli forma şansı sunacağını belirtti. Haberi Goal.com veriyor .

Lee Dixon'a göre Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Marcus Rashford'un kariyerini yeniden canlandırması ve onu en sevdiği sol kanat pozisyonunda üst düzeyde oynatması için en uygun ortam. Dixon, İngiliz forvetin özellikle teknik direktöründen göreceği özel ilgi ve güvene ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Teknik direktör faktörü ve futbolcunun potansiyeli

Dixon, Mikel Arteta'nın futbolcularla çalışma yaklaşımının Rashford'u zor günlerden çıkararak potansiyelini tamamen ortaya koyabileceğine inanıyor. Arsenal efsanesine göre futbolcunun istikrarı konusunda bazı şüpheleri olsa da Rashford, mevcut kadronun ihtiyaçları doğrultusunda takıma önemli katkı sağlayabilir.

Bununla birlikte uzman, bu transferin genç Myles Lewis-Skelly'nin gelişimi için de önemli bir adım olacağını belirtti. Onu farklı bir ortama göndermek, oyun anlayışını daha da geliştirmesine olanak sağlayabilir.

Marcus Rashford'un Manchester United'daki durumu

Hatırlanacağı üzere forvet, Manchester United formasıyla son olarak 12 Aralık 2024'te Viktoria Plzeň'ye karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sahaya çıkmıştı. O tarihten itibaren forma şansı bir süre kesilmiş olsa da futbolcu, daha önce takımda 138 gol atmayı başarmıştı.

Goal.com'un haberine göre sözleşme ve transfer ihtimalleriyle ilgili görüşmeler şimdilik uzmanlar düzeyinde kalıyor. Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick futbolcuyu eski formuna döndürebilirse bu hamlenin takım için yeni bir transfer gibi karşılanacağı şüphesiz.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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