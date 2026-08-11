Marchegiani: Suzuki ve Vicario Juventus için hazır değil

·2·Spor
Marchegiani: Suzuki ve Vicario Juventus için hazır değil

İtalya Millî Takımı ve Lazio'nun eski kalecisi, günümüzde Sky televizyonunda yorumculuk yapan Luca Marchegiani, Torino ekibi Juventus'taki kalecilerin geleceği hakkında görüşlerini paylaştı. Ona göre takımın mevcut kalecilerini sert biçimde eleştirmek için henüz erken; transfer piyasasında adı geçen yeni isimlerin ise Torino devinin seviyesine ulaşmak için biraz zamana ihtiyacı var. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Juventus, bu transfer döneminde ilk 11 için yeni bir kaleci transfer etmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Takımdaki değişiklikler ve kadroyu güçlendirme çabaları, son sezonlardaki hataların kulüp yönetimini alarma geçirmesi nedeniyle taraftarların ve uzmanların gündeminde kalmaya devam ediyor.

Di Gregorio ve kaleciler meselesi

Luca Marchegiani, eski takım arkadaşını ve meslektaşını değerlendirirken eleştirilerin biraz abartıldığını vurguladı. Ona göre Michele Di Gregorio çok erken gözden çıkarıldı ve takımın tüm başarısızlıklarından sorumlu tutuldu. Zorlu geçen 2025/26 sezonunda birkaç dikkat çekici hata yapmış olsa da geçen hafta Inter'e karşı oynanan hazırlık maçında bir başka kararsız müdahalede bulundu.

Buna rağmen deneyimli uzman, kaleci hattındaki sorunları yalnızca bir futbolcuya yüklemenin yanlış olduğunu belirtti. Teknik heyet her durumu dikkatle analiz etmeli ve gelecek maçlar için en uygun kararı vermeli.

Yeni isimler ve potansiyelleri

Basında Juventus'a katılabilecek isimler arasında Zion Suzuki ve Guglielmo Vicario'nun adları sıkça geçiyor. Ancak Luca Marchegiani, bu futbolcuların Torino kulübünde oynamaya hazır olup olmadıkları konusunda şüphelerini dile getirdi.

Marchegiani, Suzuki ve Vicario'ya duyulan tüm saygıya rağmen ikisinin de şu an için Juventus gibi baskının yüksek olduğu bir kulübün gerekliliklerini tam anlamıyla karşılayamayacağını söyledi. Bununla birlikte uzman, Vicario'nun Premier League'deki sınavları başarıyla geçmesini de takdir ettiğini ekledi.

Kulüpte hazırlık çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Özellikle Palermo'ya karşı oynanması planlanan bir sonraki hazırlık maçında kaleyi Mattia Perin'in koruması bekleniyor. Bu karşılaşma, teknik heyete kalecilerin mevcut formunu bir kez daha değerlendirme fırsatı sunacak.

JuventusSerie ALuca MarchegianiTransferlerFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Filip Jørgensen Strasbourg'a transfer olduFilip Jørgensen Strasbourg'a transfer olduBugün, 13:54Lee Dixon: Vinicius transferi etrafındaki durum Arsenal için faydalı olduLee Dixon: Vinicius transferi etrafındaki durum Arsenal için faydalı olduBugün, 13:34Randal Kolo Muani, Tottenham'daki başarısızlığının nedenlerini açıkladıRandal Kolo Muani, Tottenham'daki başarısızlığının nedenlerini açıkladıBugün, 13:30Inter, Curtis Jones transferi için görüşmeleri hızlandırdıInter, Curtis Jones transferi için görüşmeleri hızlandırdıBugün, 13:17Real Madrid, Kolombiya’daki Deprem Nedeniyle Taziyelerini İlettiReal Madrid, Kolombiya’daki Deprem Nedeniyle Taziyelerini İlettiBugün, 13:13Alessandro Costacurta: “Milan” Şampiyonlar Ligi'ne dönebilir”Alessandro Costacurta: “Milan” Şampiyonlar Ligi'ne dönebilir”Bugün, 12:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)