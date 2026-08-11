Marchegiani: Suzuki ve Vicario Juventus için hazır değil

İtalya Millî Takımı ve Lazio'nun eski kalecisi, günümüzde Sky televizyonunda yorumculuk yapan Luca Marchegiani, Torino ekibi Juventus'taki kalecilerin geleceği hakkında görüşlerini paylaştı. Ona göre takımın mevcut kalecilerini sert biçimde eleştirmek için henüz erken; transfer piyasasında adı geçen yeni isimlerin ise Torino devinin seviyesine ulaşmak için biraz zamana ihtiyacı var. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Juventus, bu transfer döneminde ilk 11 için yeni bir kaleci transfer etmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Takımdaki değişiklikler ve kadroyu güçlendirme çabaları, son sezonlardaki hataların kulüp yönetimini alarma geçirmesi nedeniyle taraftarların ve uzmanların gündeminde kalmaya devam ediyor.

Di Gregorio ve kaleciler meselesi

Luca Marchegiani, eski takım arkadaşını ve meslektaşını değerlendirirken eleştirilerin biraz abartıldığını vurguladı. Ona göre Michele Di Gregorio çok erken gözden çıkarıldı ve takımın tüm başarısızlıklarından sorumlu tutuldu. Zorlu geçen 2025/26 sezonunda birkaç dikkat çekici hata yapmış olsa da geçen hafta Inter'e karşı oynanan hazırlık maçında bir başka kararsız müdahalede bulundu.

Buna rağmen deneyimli uzman, kaleci hattındaki sorunları yalnızca bir futbolcuya yüklemenin yanlış olduğunu belirtti. Teknik heyet her durumu dikkatle analiz etmeli ve gelecek maçlar için en uygun kararı vermeli.

Yeni isimler ve potansiyelleri

Basında Juventus'a katılabilecek isimler arasında Zion Suzuki ve Guglielmo Vicario'nun adları sıkça geçiyor. Ancak Luca Marchegiani, bu futbolcuların Torino kulübünde oynamaya hazır olup olmadıkları konusunda şüphelerini dile getirdi.

Marchegiani, Suzuki ve Vicario'ya duyulan tüm saygıya rağmen ikisinin de şu an için Juventus gibi baskının yüksek olduğu bir kulübün gerekliliklerini tam anlamıyla karşılayamayacağını söyledi. Bununla birlikte uzman, Vicario'nun Premier League'deki sınavları başarıyla geçmesini de takdir ettiğini ekledi.

Kulüpte hazırlık çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Özellikle Palermo'ya karşı oynanması planlanan bir sonraki hazırlık maçında kaleyi Mattia Perin'in koruması bekleniyor. Bu karşılaşma, teknik heyete kalecilerin mevcut formunu bir kez daha değerlendirme fırsatı sunacak.