Lee Dixon: Vinicius transferi etrafındaki durum Arsenal için faydalı oldu

·2·Spor
Lee Dixon: Vinicius transferi etrafındaki durum Arsenal için faydalı oldu

BestBettingSites'in haberine göre, Londra ekibinin eski savunma oyuncusu Lee Dixon, Vinicius Junior transferinin gerçekleşmemesinin Arsenal'e hiçbir zarar vermediğini açıkladı. Daha önce Brezilyalı yıldızın Real Madrid ile yeni sözleşme imzaladığı ve Premier Lig'e transfer olma ihtimalinin ortadan kalktığı bildirilmişti. Goal.com haberine veriyor.

Uzman, Vinicius'un temsilcilerinin Real Madrid'den daha avantajlı şartlar elde etmek için Arsenal'in ilgisini ustaca kullanmış olabileceğini düşünüyor. Transfer gerçekleşmemiş olsa da bu durum Londra kulübünün itibarına zarar vermedi.

Transfer piyasasındaki ciddi niyetler

Dixon'a göre Arsenal yönetiminin dünya çapında bir futbolcuya ilgi göstermesi, kulübün büyük hedefler peşinde olduğunu ortaya koydu. Bu tür hamleler futbol dünyasındaki diğer rakip takımlar üzerinde de güçlü bir etki bırakır.

"Bunun sadece bir oyun olduğunu düşünüyorum. Arsenal'in onun transferini gerçekleştirememesi kulübe zarar vermedi. Aksine, kulübün böyle bir rekabete dahil olması ciddi niyetlerini gösterdi" dedi eski futbolcu.

Ayrıca bu seviyedeki transfer görüşmelerinin oldukça karmaşık geçtiğini ve sonuçlandırılmasının kolay olmadığını belirtti. Buna rağmen kulübün transfer piyasasında aktif olması olumlu karşılandı.

Rakiplere gönderilen güçlü mesaj

Eski savunma oyuncusuna göre Arsenal'in transfer piyasasındaki bu tür hamleleri Manchester City ve Manchester United gibi başlıca rakiplerini de alarma geçirecek. Bu, diğer üst düzey kulüpler için de ciddi bir mesaj niteliğinde.

"Bir anda Manchester City ve Manchester United temsilcileri, Arsenal'in gövde gösterisi yaptığını görüyor. Bu, diğer takımlarda şaşkınlık yaratıyor ve onların da güçlenmeleri gerektiğini anlamalarını sağlıyor" diye açıkladı Dixon.

Sol kanattaki kadro seçenekleri

Makalede ayrıca takımın hücum hattındaki sol kanat pozisyonu da ele alındı. Lee Dixon'a göre yeni transferler ve mevcut futbolcuların rotasyonu, Arsenal'e Premier Lig şampiyonluğu mücadelesinde yardımcı olacak.

Geçen sezon Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli bu pozisyonda başarılı performans sergileyerek önemli goller attı. Yeni futbolcuların katılması ise Arsenal'in hücum hattındaki rekabeti daha da artıracak.

ArsenalVinicius JuniorReal MadridLee DixonPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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