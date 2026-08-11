Lugano sportif direktörü, Behruz Karimov transferi hakkında açıklama yaptı

Kuzey Amerika’da (ABD, Meksika ve Kanada) düzenlenen Dünya Kupası’nda Özbekistan Millî Takımı formasıyla güven veren ve etkili bir performans sergileyen genç savunma oyuncusu Behruz Karimov, kariyerine Avrupa’da devam edecek. 19 yaşındaki yetenek, İsviçre’nin köklü kulübü Lugano ile uzun vadeli sözleşme imzaladı.

Geçen sezon İsviçre ligini ilk üçte (3. sıra) tamamlayan Lugano, Özbekistanlı gelecek vadeden futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

2026 Dünya Kupası’nın keşfi ve Cannavaro’nun güveni

Behruz Karimov’un millî takımdaki ilk maçı, Dünya Kupası’nın başlamasına yalnızca iki buçuk ay kala gerçekleşti. 2006 Dünya Kupası şampiyonu ve millî takımımızın teknik direktörü Fabio Cannavaro genç savunma oyuncusuna Gabon karşısındaki hazırlık maçında forma verdi ve ona büyük güven duyduğunu gösterdi.

Dünya Kupası maçlarında ise Karimov, Kolombiya ve Portekiz gibi dünya futbolunun devlerine karşı oynanan karşılaşmalarda ilk 11’de yer aldı ve neredeyse maçın tamamında sahada kaldı. Temsilcilerimiz bu maçlarda mağlup olsa da 19 yaşındaki savunma oyuncusunun mücadeleci karakteri, oyun görüşü ve güçlü şutları uluslararası scoutların dikkatini çekti.

Lugano sportif direktöründen samimi itiraf

Avrupa’nın birçok kulübünün radarında olan Karimov, sonunda İsviçre kulübünün projesini seçti. Lugano sportif direktörü Sebastian Pelsner, Özbekistanlı genç yıldızın transferiyle ilgili şunları söyledi:

«Behruz’un transferi, Lugano futbol kulübünün seçtiği doğru yönü doğruluyor. Kulübümüz, genç yeteneklerin uluslararası arenada kariyerlerini daha da geliştirebilmeleri için uygun ortam ve şartlar sunan bir merkez olarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Behruz için Lugano, Avrupa futbolundaki ilk durak olacak. Burada kariyerindeki bir sonraki önemli adımı atabilir. Karar alma sürecinde bizim için finansal unsurlardan ziyade sportif potansiyel ve projenin kalitesi önceliklidir»— diye konuştu Sebastian Pelsner.

Surkhon’daki istatistikleri ve 2031’e kadar sözleşme

Termez’in Surkhon takımında yetişen Behruz Karimov, Özbekistan Süper Ligi’nde 22 maçta forma giyerek savunmadaki güvenilir performansının yanı sıra rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.

Sağ kanatta savunmadan hücuma kadar tüm çizgiyi, yani kanadın tamamını kullanabilen 19 yaşındaki futbolcu, Lugano ile 30 Haziran 2031’e kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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