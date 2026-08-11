Minisforum Elite Mini M2 Air-304: Kompakt ve Uygun Fiyatlı Mini-PC Tanıtıldı

Minisforum şirketi, ultra kompakt bir kasada tasarlanan yeni ürünü Elite Mini-PC modelini tanıttı. ixbt.com’a göre yeni cihaz, günlük görevler ve iş süreçleri için yüksek performans ile enerji verimliliğini bir arada sunuyor. Bu haberi Ixbt.com haber veriyor.

Bu mini-PC, Wildcat Lake ailesine ait modern Intel Core 3 304 işlemci temelinde çalışıyor. Çip, 1 performans ve 4 enerji verimli çekirdekten oluşan bir yapılandırmaya ve tek hesaplama birimine sahip entegre grafik birimine sahip. Bu yapı, orta düzey yükler için ideal bir denge sağlıyor.

Teknik özellikler ve kompakt tasarım

Cihazın boyutları yalnızca 112×112×37,15 milimetre, ağırlığı ise sadece 440 gram. Üreticiye göre cihaz, en yüksek yük altında bile son derece sessiz çalışıyor: Dengeli modda gürültü seviyesi 32,7 desibeli aşmıyor, işlemci sıcaklığı ise 72–80 derece arasında tutuluyor.

Küçük boyutlarına rağmen cihaz, genişletme seçeneklerinden yoksun değil. RAM için bir adet CSO-DIMM DDR5-6400 yuvası bulunuyor. Veri depolama içinse PCIe 4.0 ×4 arayüzüne sahip M.2 2280 formatında SSD takılabiliyor.

Bağlantı seçenekleri ve fiyatı

Ağ bağlantısı ve kablosuz özellikler açısından mini-PC, modern gereksinimleri de tamamen karşılıyor. Cihazda Intel AX211 modülü aracılığıyla modern Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 teknolojileri sunuluyor.

Bağlantı noktaları da zengin seçenekleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılar iki USB-A (10 Gbit/s), bir ultra hızlı USB-C (40 Gbit/s), bir USB-C (10 Gbit/s), iki HDMI 2.0, iki RJ45 (2,5 Gbit/s), standart bir USB-A (480 Mbit/s) ve geleneksel 3,5 mm ses çıkışına sahip. Ayrıca kullanım kolaylığı için microSD kart yuvası da eklenmiş.

Piyasa fiyatlarına göre, mevcut %20 indirim kapsamında belleksiz (barebone) sürüm 260 ABD dolarından satışa sunuluyor. 16 GB DDR5-5600 RAM ve 500 GB SSD ile donatılmış hazır sürüm ise 560 dolar fiyatla listeleniyor.