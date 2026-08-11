Randal Kolo Muani, Tottenham'daki başarısızlığının nedenlerini açıkladı

·2·Spor
Randal Kolo Muani, Tottenham'daki başarısızlığının nedenlerini açıkladı

Fransız forvet Randal Kolo Muani, İngiltere Premier Lig'inde geçirdiği zorlu dönemi ve Tottenham formasıyla neden en iyi futbolunu sergileyemediğini açıkça anlattı. Goal.com'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, Londra kulübündeki dönemi boyunca aklının başka yerde olduğunu ve sürekli Juventus'a dönmek istediğini itiraf etti. Goal.com bildiriyor .

Geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren forvet, İngiltere liginde beklenen performansı gösteremedi. Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan oyuncu, yalnızca 5 gol atıp 4 asist yaptı. Bu düşük istatistikler, Londra kulübünün futbolcuyla kalıcı sözleşme imzalamaktan vazgeçmesine neden oldu.

Kolo Muani, Tuttosport'a verdiği röportajda kişisel sorunlarını ve sahadaki zorluklarını anlattı. Forvete göre futbol kariyerinde böyle zor dönemler yaşanabiliyor ve bu süreç onun için önemli bir ders oldu.

Torino'ya dönüş ve yeni bir dönem

"Birkaç şey yolunda gitmedi. Bence bu kişisel bir meseleydi. Aklım başka yerdeydi: Juventus'a dönmek istiyordum", diyen forvet, kariyerinde ilk kez sakatlıklarla karşılaştığını ancak bunların üstesinden başarıyla geldiğini de belirtti.

Paris Saint-Germain'den Torino ekibine transfer görüşmeleri oldukça uzun ve zorlu geçti. Yaz transfer döneminde haftalarca süren bu müzakereler, tüm tarafların sabrını sınadı. Buna rağmen futbolcu, kulüple ve şehirle kurduğu güçlü bağ nedeniyle transferin gerçekleşeceğine inandığını ifade etti.

Kolo Muani, bu transferin Juventus tarihindeki en pahalı Fransız futbolcusu oldu ve Allianz Stadium'a dönüşünden duyduğu gururu gizlemedi. Transferin gerçekleşmesinde teknik direktör Luciano Spalletti'nin kişisel ilgisi de önemli rol oynadı.

Luciano Spalletti faktörü ve gelecek planları

Deneyimli teknik adam, Kolo Muani'yi taktik projesinin kilit isimlerinden biri olarak görüyordu. Forvet, teknik direktörün hücum futbolu felsefesinin kendi özelliklerine çok uygun olduğunu vurguladı ve kendisine duyulan güveni boşa çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

"Teknik direktörün beni takımında bu kadar çok görmek istemesi beni çok mutlu etti. Nasıl çalıştığını ve forvetlerden ne beklediğini iyi biliyorum. Bu formayı giymek büyük bir onur ve tüm gücümü ortaya koymaya hazırım", diyerek sözlerini tamamladı.

Randal Kolo MuaniJuventusTottenhamLuciano SpallettiTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lee Dixon: Vinicius transferi etrafındaki durum Arsenal için faydalı olduLee Dixon: Vinicius transferi etrafındaki durum Arsenal için faydalı olduBugün, 13:34Inter, Curtis Jones transferi için görüşmeleri hızlandırdıInter, Curtis Jones transferi için görüşmeleri hızlandırdıBugün, 13:17Real Madrid, Kolombiya’daki Deprem Nedeniyle Taziyelerini İlettiReal Madrid, Kolombiya’daki Deprem Nedeniyle Taziyelerini İlettiBugün, 13:13Alessandro Costacurta: “Milan” Şampiyonlar Ligi'ne dönebilir”Alessandro Costacurta: “Milan” Şampiyonlar Ligi'ne dönebilir”Bugün, 12:59Real Madrid’de yeniden yapılanma: Kimler geldi, kimler ayrıldı?Real Madrid’de yeniden yapılanma: Kimler geldi, kimler ayrıldı?Bugün, 12:46Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın Gölgesinde Çalışmaya HazırEnzo Maresca, Pep Guardiola'nın Gölgesinde Çalışmaya HazırBugün, 12:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)