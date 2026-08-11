Randal Kolo Muani, Tottenham'daki başarısızlığının nedenlerini açıkladı

Fransız forvet Randal Kolo Muani, İngiltere Premier Lig'inde geçirdiği zorlu dönemi ve Tottenham formasıyla neden en iyi futbolunu sergileyemediğini açıkça anlattı. Goal.com'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, Londra kulübündeki dönemi boyunca aklının başka yerde olduğunu ve sürekli Juventus'a dönmek istediğini itiraf etti. Goal.com bildiriyor .

Geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren forvet, İngiltere liginde beklenen performansı gösteremedi. Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan oyuncu, yalnızca 5 gol atıp 4 asist yaptı. Bu düşük istatistikler, Londra kulübünün futbolcuyla kalıcı sözleşme imzalamaktan vazgeçmesine neden oldu.

Kolo Muani, Tuttosport'a verdiği röportajda kişisel sorunlarını ve sahadaki zorluklarını anlattı. Forvete göre futbol kariyerinde böyle zor dönemler yaşanabiliyor ve bu süreç onun için önemli bir ders oldu.

Torino'ya dönüş ve yeni bir dönem

"Birkaç şey yolunda gitmedi. Bence bu kişisel bir meseleydi. Aklım başka yerdeydi: Juventus'a dönmek istiyordum", diyen forvet, kariyerinde ilk kez sakatlıklarla karşılaştığını ancak bunların üstesinden başarıyla geldiğini de belirtti.

Paris Saint-Germain'den Torino ekibine transfer görüşmeleri oldukça uzun ve zorlu geçti. Yaz transfer döneminde haftalarca süren bu müzakereler, tüm tarafların sabrını sınadı. Buna rağmen futbolcu, kulüple ve şehirle kurduğu güçlü bağ nedeniyle transferin gerçekleşeceğine inandığını ifade etti.

Kolo Muani, bu transferin Juventus tarihindeki en pahalı Fransız futbolcusu oldu ve Allianz Stadium'a dönüşünden duyduğu gururu gizlemedi. Transferin gerçekleşmesinde teknik direktör Luciano Spalletti'nin kişisel ilgisi de önemli rol oynadı.

Luciano Spalletti faktörü ve gelecek planları

Deneyimli teknik adam, Kolo Muani'yi taktik projesinin kilit isimlerinden biri olarak görüyordu. Forvet, teknik direktörün hücum futbolu felsefesinin kendi özelliklerine çok uygun olduğunu vurguladı ve kendisine duyulan güveni boşa çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

"Teknik direktörün beni takımında bu kadar çok görmek istemesi beni çok mutlu etti. Nasıl çalıştığını ve forvetlerden ne beklediğini iyi biliyorum. Bu formayı giymek büyük bir onur ve tüm gücümü ortaya koymaya hazırım", diyerek sözlerini tamamladı.